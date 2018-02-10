به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، جعفر بدری ظهر شنبه در شورای قضایی لرستان با اشاره به اینکه لرستان یکی از استان ها محروم کشور است و در هر دو بخش صنعت و کشاورزی رونقی ندارد، اظهار داشت: آمار بیکاری در لرستان بالا است و باید برای رفع بیکاری اقدام جهادی شود.

وی با بیان اینکه آنچه باعث شده در لرستان امنیت و آرامش برقرار باشد، همکاری و تلاش همه جانبه در بخش های مختلف است، تصریح کرد: دستگاه قضایی در لرستان توانستنه اعتماد عمومی را جلب کند، اعتماد عمومی نسبت به عملکرد قضات و دستگاه قضایی قابل توجه است و همین باعث شده دستگاه قضایی نقطه اتکایی برای رفع مشکلات باشد.

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه عملکرد مطلوب دستگاه قضایی در لرستان باعث شده تا دستگاه های سیاسی، اجرایی، ائمه جمعه و... انتظار داشته باشند دستگاه قضایی مشکلات را برطرف کند، افزود: در اتفاق ها همیشه تنها محوری که توانسته آرامش را برقرار کند، دستگاه قضایی بوده است.

بدری با اشاره به اینکه نقطه قوت دادستان ها و دادگستری لرستان این بوده که توانسته اند از جریان های سیاسی فاصله بگیرند و اعتماد مردم نسبت به آنها بالا برود، ادامه داد: در دستگاه قضا بنا نداریم کار سیاسی کنیم، بنا نداریم کار نمایشی کنیم یا خودمان را در رسانه ها مطرح کنیم؛ بنا بر این بوده که با حفظ بی طرفی، آرامش را حاکم کنیم.

وی یادآور شد: در سال های اخیر در جریان های سیاسی، تخلفات مطبوعاتی، احکام خشن و ... دادگاه ها به گونه ای عمل کرده اند که مُر قانون بدون حاشیه سازی اجرا شود.

رئیس کل دادگستری لرستان از برگزاری جلسات شورای حفاظت از اراضی ملی و ورود دادستان ها با پرونده های زمین خواری خبر داد و خاطرنشان کرد: دادستان ها در این موارد میدانی وارد کار شده اند.

بدری با اشاره به اینکه ۱۰ دادسرا و ۷ دادگاه بخش در لرستان داریم، افزود: نرخ رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی لرستان به صورت میانگین ۱۰۱ پرونده است که از میانگین کشوری بالاتر است.

وی با بیان اینکه میانگین مانده پرونده ها ها۳۸ پرونده است، تصریح کرد: میانگین ورودی پرونده ها به محاکم قضایی لرستان ۱۰۰ پرونده بوده که این میزان در کشور ۱۲۰ پرونده است.

رئیس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: در دادگاه ها میانگین مانده پرونده ها ۱۳۶ پرونده است که این میزان در کشور ۲۰۰ پرونده بوده و آمار کم در لرستان نشان دهنده عملکرد مثبت قضات در دادسراها و دادگاه ها است.

بدری یادآور شد: از عملکرد مجموعه قضات استان راضی هستیم.