دعوت «آیت الله عبادی» برای حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ؛ آیت الله سید علیرضا عبادی طی پیامی اقشار مختلف مردم را جهت حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم ملت بزرگ ایران امروز در طلیعه چهلمین سال از حیات انقلاب اسلامی به برکت بصیرت دینی، ایمان و شجاعت و با تاسی به فرمایشات حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهنمودهای مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) در مقابله با استکبار و احیای ارزش‌های اسلامی گام‌های محکم و استواری را برداشته است.

اینجانب با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی، از همه آحاد مردم شریف و بزرگوار استان خراسان جنوبی دعوت می کنم با حضور پرشور، گسترده و بانشاط در راهپیمایی ۲۲ بهمن ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل(ره)، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و شهدای عزیز، دسیسه‌ها و نقشه‌های دشمنان انقلاب را نقش بر آب کرده و برگ زرین دیگری به تاریخ افتخارات و حماسه آفرینی‌های خود بیافزایند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند

سید علیرضا عبادی

٢١ بهمن ١٣٩٦