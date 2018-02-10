هنرمندان بوشهری در زندان تئاتر اجرا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایش میدانی زیر پوست شهر با موضوع آسیب‌های اجتماعی در زندان بوشهر به اجرا در آمد.

وی افزود: این نمایش که با حمایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر تولید و اجرا شده در دو بند زنان و زندانیان مرد ۱۷ تا ۲۵ سال اجرا شد که با استقبال و مشارکت آنها در اجرای نمایش همراه شد.

کارگردان نمایش زیرپوست شهر با اعلام اینکه طلاق، اعتیاد، فضای مجازی، خشونت و خودکشی از جمله آسیب های اجتماعی مطرح شده در این نمایش است افزود: شیوه اجرای نمایش طوری است که بسیاری از زندانیان با مشارکت در اجرای نمایش تجربیات خود را بیان کردند.

این هنرمند با اشاره به اینکه آمار بالای بعضی از جرایم در جامعه، بر لزوم انجام برنامه‌های آموزشی و فرهنگی تاکید کرد و خواستار توجه بیشتر دستگاه‌های فرهنگی برای ورود به موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شد.

مظفری با تشکر از توجه ویژه معاونت اجتماعی دادگستری بوشهر به‌خاطر توجه جدی به هنر، بخصوص هنر تئاتر در موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی افزود: تئاتر به عنوان رسانه‌ای مردمی و زنده می‌تواند در این زمینه بیشتر از این نیز نقش‌آفرینی کند.

مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری نیمدری سبز با اشاره به اینکه یکی از فعالیت‌های این سازمان مردم نهاد در حوزه مسائل اجتماعی استان بوشهر است افزود: این نمایش که اجرای های عمومی خود را در مناطق مختلف شهر بوشهر اجرا کرده قرار است در دیگر نقاط استان بوشهر نیز به اجرای عمومی درآید.