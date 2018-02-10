به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مجید رفیعی با بیان اینکه این جشنواره در سطح مدارس ابتدایی استان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: فراخوان دریافت آثار این جشنواره از ۱۸ بهمنماه در سطح مدارس ابتدایی استان آغاز شده است.
وی با تأکید بر نقش وحدت بخش پرچم در ایجاد همبستگی و یک دلی، پرچم را به عنوان مهمترین نشان ملی کشور دانست و افزود: در این جشنواره سعی شده است به منظور تقویت ملی و فرهنگی، بخش کودکان و نوجوانان در آن قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم اظهار داشت: در این دوره از جشنواره به ۲۵۰ نفر از دانش آموزان که آثار آنها از طریق داوری آثاری برتر شناخته شود، جوایز نقدی به همراه لوح سپاس اهداء خواهد شد.
نظر شما