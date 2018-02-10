به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مجید رفیعی با بیان اینکه این جشنواره در سطح مدارس ابتدایی استان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: فراخوان دریافت آثار این جشنواره از ۱۸ بهمن‌ماه در سطح مدارس ابتدایی استان آغاز شده است.

وی با تأکید بر نقش وحدت بخش پرچم در ایجاد همبستگی و یک دلی، پرچم را به عنوان مهمترین نشان ملی کشور دانست و افزود: در این جشنواره سعی شده است به منظور تقویت ملی و فرهنگی، بخش کودکان و نوجوانان در آن قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم اظهار داشت: در این دوره از جشنواره به ۲۵۰ نفر از دانش آموزان که آثار آنها از طریق داوری آثاری برتر شناخته شود، جوایز نقدی به همراه لوح سپاس اهداء خواهد شد.