به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معصومه ابتکار در نشست علمی پژوهشکده اندیشه دینی معاصر ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه فجر گفت: امیدواریم بتوانیم گامهای مهمی در خصوص آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی برداریم و در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب آرمانهای متعالی را در یک نظام کارآمد و پویا تحقق ببخشیم.
معاون رئیس جمهوردر امور زنان و امور خانواده با تاکید بر اینکه اگر به نسل جوان اجازه پرسش ندهیم هرگز نمیتواند مانند نسل ۵۷ سوار کشتی انقلاب شود، گفت:
وی در ادامه سخنان خود به رابطه متقابل کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و توانمندی در پاسخگویی به مسائل روز اشاره کرد و افزود: امام راحل دین را به عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی آوردند و خود ایشان هم در موضوعاتی مانند مسائل زنان نگاه مترقیانهای در عمل و نظر داشتند و در مقابل با تحجر نیز مقابله میکردند. همان طوری که امروز رهبر معظم انقلاب نگاه امام خمینی(ره) را نسبت به آینده و مسائل زنان دارند.
معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: ابتکار در این باره اضافه کرد: ما به عنوان نسل انقلاب فرصت محدودی داریم تا بتوانیم کارآمدی نظام و دین در عصر معاصر را برای نسل جوان مخصوصا در قالب قوانین، مقررات و سیاستها به اجرا و نمایش بگذاریم.
وی در ادامه به پیشرفت ورزش بانوان بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: با وجود همه تحولات و پیشرفتهایی که پس از انقلاب برای بانوان رخ داده است؛ هنوز زنانی ایرانی احساس نکردهاند که بدون تبعیض میتوانند در این نظام فعالیت داشته باشند. بنابراین ما برای رسیدن به این هدف فاصله داریم و برای فعالیت زنان آن هم بدون تبعیض باید تلاشهای فراوانی را انجام دهیم.
معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهوری تاکید کرد: ما قبل از دیر شدن باید در چارچوب شرع پاسخ مناسبی به ضرورتهای اجتماعی دهیم تا دختران ایرانی احساس محدودیت نکنند.
ابتکار در بخش دیگری از سخنان خود به موانعی مانند تصویب قانون امنیت اجتماعی زنان در مقابله با خشونت، اصلاحیه قانون تابعیت یا صدور گذرنامه برای بانوان دارای رتبههای علمی یا ورزشی جهت حضور در عرصههای جهانی اشاره کرد و از مراکز و پژوهشکدههای دینی خواستار حمایت و ارائه راهکار در این موارد شد.
وی عدم گفتوگو را یکی از معضلات بزرگ و مهم جامعه دانست و گفت: متاسفانه در مدارس، در میان دانشآموزان و معلمان اصلا گفتوگو نداریم. ۱۰ سال پیش میزان گفتوگو در خانوادهها دو ساعت بود، اما متاسفانه این رقم به ۲۰ دقیقه کاهش یافته است در حالیکه ما نیازمند گفتوگوی اجتماعی- سیاسی در جامعه و خانوادهها هستیم.
ابتکار با تاکید بر اینکه باید با نسل جدید گفتوگو کرد، افزود: باید اجازه دهیم نسل جوان پرسش و چالش کند. اگر به نسل جوان فرصت انتخاب ندهیم هرگز نمیتواند مثل نسل ۵۷ سوار کشتی انقلاب بشود و تا پای جان با انتخاب آزادانه خویش پای ارزشها بایستد.
در این نشست علمی سجادی دستیار ویژه امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده به ارائه گزارش و تصویب احتمالی طرح خشونت درباره زنان اشاره کرد و افزود: این طرح در مراحل پایانی قرار دارد که در صورت تصویب میتوان به کاهش خشونت در جامعه امیدوار شد.
وی افزود: از اولین اقدامات مهم ابتکار پس از حضور در معاونت، تشکیل شورای مشورتی فقهی- حقوقی با هدف بازنگری مواردی از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بود. بعد از آن جلساتی در این خصوص برگزار شد و ما توانستیم وارد برخی مصادیق شویم و گفتوگوهای مهمی نیز انجام دهیم.
سجادی در ادامه سخنان خود به تعدادی از محدودیتهای زنان اشاره کرد و گفت: ممنوعیت خانمها در قضاوت زمانی مطرح شد که قاضی میبایست حکم را استنباط فقهی میکرد در حالی که اکنون قاضی از روی قوانین حکم صادر میکند بنابراین خانمها هم میتوانند این کار را انجام دهند.
وی تاکید کرد: فقه ما خط قرمز شده است در حالیکه احکام فقهی ما خط قرمز نیستند. آن جایی که قرآن حکم صریح داده روی چشمان خود میگذاریم ولی در مسائل فقهی لزوما اینگونه نیست.
سجادی با طرح این پرسش که چرا استان قم باید از لحاظ طلاق رتبه سوم را در کشور داشته باشد، گفت: ما دست یاری به سوی پژوهشکدههایی چون اندیشه دینی معاصر دراز میکنیم و در حل آسیبهای اجتماعی و مسائل زنان از همه صاحب نظران و اساتید یاری و کمک میخواهیم.
در پایان این نشست اساتید و حاضران جلسه؛ پرسشها، دغدغهها، انتقادات، پیشنهادات و نظرات خودشان را با دکتر معصومه ابتکار در میان گذاشتند
