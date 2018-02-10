  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۸

تحولات امنیتی عراق؛

حمله مسلحانه به مرکز پلیس در الانبار/ انفجار بمب در جنوب بغداد

حمله مسلحانه به مرکز پلیس در الانبار/ انفجار بمب در جنوب بغداد

نیروهای امنیتی عراق موفق شدند با یک حمله مسلحانه به یکی از مراکز پلیس در استان الانبار عراق مقابله کنند و شماری از عاملان این حمله را بازداشت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز ، نیروهای امنیتی عراق موفق شدند حمله شماری از عناصر مسلح را که قصد داشتند به یکی از مراکز پلیس در استان الانبار حمله کنند، خنثی کنند.

بر اساس این خبر، گروهی از افراد مسلح تلاش کردند تا به مرکز پلیس در شهر «الرمادی» مرکز استان الانبار یورش ببرند که با مقابله نیروهای امنیتی مواجه شده و نیروهای پلیس عراق سه تن از این افراد را بازداشت کرده اند. به گفته یک منبع امنیتی، تدابیر امنیتی ویژه ای از سوی نیروهای پلیس در شمال شهر الرمادی اتخاذ شده تا باقی این افراد نیز بازداشت شوند.

از سوی دیگر پایگاه خبری الغد پرس، گزارش داد که یک بمب دست ساز صبح امروز در یکی از خیابان های منطقه «الدوره» در جنوب بغداد منفجر شده است که گشت نیروهای حشد عشایری عراق را هدف قرار داده بود.

یک منبع آگاه اعلام کرده که دو تن از نیروهای حشد عشایری عراق در این حمله زخمی شده اند که برای درمان به بیمارستان منتقل شده اند و نیروهای امنیتی هم  برای بررسی بیشتر در محل حادثه حاضر شده اند.

کد مطلب 4224272

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها