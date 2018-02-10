حمله مسلحانه به مرکز پلیس در الانبار/ انفجار بمب در جنوب بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز ، نیروهای امنیتی عراق موفق شدند حمله شماری از عناصر مسلح را که قصد داشتند به یکی از مراکز پلیس در استان الانبار حمله کنند، خنثی کنند.

بر اساس این خبر، گروهی از افراد مسلح تلاش کردند تا به مرکز پلیس در شهر «الرمادی» مرکز استان الانبار یورش ببرند که با مقابله نیروهای امنیتی مواجه شده و نیروهای پلیس عراق سه تن از این افراد را بازداشت کرده اند. به گفته یک منبع امنیتی، تدابیر امنیتی ویژه ای از سوی نیروهای پلیس در شمال شهر الرمادی اتخاذ شده تا باقی این افراد نیز بازداشت شوند.

از سوی دیگر پایگاه خبری الغد پرس، گزارش داد که یک بمب دست ساز صبح امروز در یکی از خیابان های منطقه «الدوره» در جنوب بغداد منفجر شده است که گشت نیروهای حشد عشایری عراق را هدف قرار داده بود.

یک منبع آگاه اعلام کرده که دو تن از نیروهای حشد عشایری عراق در این حمله زخمی شده اند که برای درمان به بیمارستان منتقل شده اند و نیروهای امنیتی هم برای بررسی بیشتر در محل حادثه حاضر شده اند.