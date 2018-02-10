مراکز پایش کیفیت هوای اصفهان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده پیش از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح طرحهای محیط زیستی شهرداری اصفهان، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اجرای طرحهای محیط زیستی در راستای بهبود کیفیت آب، خاک و هوا در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: در این راستا دستگاههای مختلف اجرایی بهره برداری از پروژههای محیط زیستی را در دستور کار خود قرار دادهاند.
وی با بیان اینکه پروژههایی که امروز به بهرهبرداری رسیده است میتواند نقش قابل توجهی در پایش کیفی هوای اصفهان داشته باشد، تصریح کرد: راهاندازی پنج ایستگاه سنجش کیفی هوا در پنج نقطه از شهر اصفهان در این زمینه امری خوب است چرا که منجر به افزایش هماهنگی و همافزایی فعالیتهای شهرداری، اداره کل هواشناسی و اداره کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان نیز میشود.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه توسعه مراکز پایش آلودگی هوای شهر اصفهان ضروری است، ابراز داشت: با این اقدام میتوان با نتایج کارشناسی دقیق برنامهریزی بهتری در راستای کاهش آلایندههای جوی اصفهان داشته باشیم.
وی همچین به نقش تاثیرگذار خودروهای سنگین در افزایش آلودگی هوای اصفهان اشاره کرد و افزود: راهاندازی مرکز معاینه فنی خودروها در این زمینه میتواند با رصد و پایش درست خودروها از افزایش آلایندههای ناشی از تردد این خودورها جلوگیری کند.
مهرعلیزاده با تاکید بر لزوم نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان تصریح کرد: در گام نخست ضروری است که ۵۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به سیستم حمل و نقل اصفهان اضافه شود و به همان میزان از تعداد خودروهای فرسوده سازمان اتوبوسرانی اصفهان از چرخه حمل و نقل حذف شود.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان گفت: همچنین ضروری است که برای توسعه و بهره برداری از خطوط مترو اصفهان نیز از ظرفیت سرمایه گذاران استفاده شود.
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