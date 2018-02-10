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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

استاندار اصفهان:

مراکز پایش کیفیت هوای اصفهان افزایش یابد

مراکز پایش کیفیت هوای اصفهان افزایش یابد

اصفهان – استاندار اصفهان گفت: مراکز پایش کیفیت هوای اصفهان به منظور برنامه﻿ریزی بهتر برای مقابله با این پدیده باید افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده پیش از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های محیط زیستی شهرداری اصفهان، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اجرای طرح﻿های محیط زیستی در راستای بهبود کیفیت آب، خاک و هوا در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: در این راستا دستگاه﻿های مختلف اجرایی بهره برداری از پروژه﻿های محیط زیستی را در دستور کار خود قرار داده﻿اند.

وی با بیان اینکه پروژه﻿هایی که امروز به بهره﻿برداری رسیده است می﻿تواند نقش قابل توجهی در پایش کیفی هوای اصفهان داشته باشد، تصریح کرد: راه﻿اندازی پنج ایستگاه سنجش کیفی هوا در پنج نقطه از شهر اصفهان در این زمینه امری خوب است چرا که منجر به افزایش هماهنگی و هم﻿افزایی فعالیت﻿های شهرداری، اداره کل هواشناسی و اداره کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان نیز می﻿شود.

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه توسعه مراکز پایش آلودگی هوای شهر اصفهان ضروری است، ابراز داشت: با این اقدام می﻿توان با نتایج کارشناسی دقیق برنامه﻿ریزی بهتری در راستای کاهش آلاینده﻿های جوی اصفهان داشته باشیم.

وی همچین به نقش تاثیرگذار خودروهای سنگین در افزایش آلودگی هوای اصفهان اشاره کرد و افزود: راه﻿اندازی مرکز معاینه فنی خودروها در این زمینه می﻿تواند با رصد و پایش درست خودروها از افزایش آلاینده﻿های ناشی از تردد این خودورها جلوگیری کند.

مهرعلیزاده با تاکید بر لزوم نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان تصریح کرد: در گام نخست ضروری است که ۵۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به سیستم حمل و نقل اصفهان اضافه شود و به همان میزان از تعداد خودروهای فرسوده سازمان اتوبوسرانی اصفهان از چرخه حمل و نقل حذف شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان گفت: همچنین ضروری است که برای توسعه و بهره برداری از خطوط مترو اصفهان نیز از ظرفیت سرمایه﻿ گذاران استفاده شود.

کد مطلب 4224273

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