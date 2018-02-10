به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده پیش از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های محیط زیستی شهرداری اصفهان، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اجرای طرح﻿های محیط زیستی در راستای بهبود کیفیت آب، خاک و هوا در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: در این راستا دستگاه﻿های مختلف اجرایی بهره برداری از پروژه﻿های محیط زیستی را در دستور کار خود قرار داده﻿اند.

وی با بیان اینکه پروژه﻿هایی که امروز به بهره﻿برداری رسیده است می﻿تواند نقش قابل توجهی در پایش کیفی هوای اصفهان داشته باشد، تصریح کرد: راه﻿اندازی پنج ایستگاه سنجش کیفی هوا در پنج نقطه از شهر اصفهان در این زمینه امری خوب است چرا که منجر به افزایش هماهنگی و هم﻿افزایی فعالیت﻿های شهرداری، اداره کل هواشناسی و اداره کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان نیز می﻿شود.

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه توسعه مراکز پایش آلودگی هوای شهر اصفهان ضروری است، ابراز داشت: با این اقدام می﻿توان با نتایج کارشناسی دقیق برنامه﻿ریزی بهتری در راستای کاهش آلاینده﻿های جوی اصفهان داشته باشیم.

وی همچین به نقش تاثیرگذار خودروهای سنگین در افزایش آلودگی هوای اصفهان اشاره کرد و افزود: راه﻿اندازی مرکز معاینه فنی خودروها در این زمینه می﻿تواند با رصد و پایش درست خودروها از افزایش آلاینده﻿های ناشی از تردد این خودورها جلوگیری کند.

مهرعلیزاده با تاکید بر لزوم نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان تصریح کرد: در گام نخست ضروری است که ۵۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به سیستم حمل و نقل اصفهان اضافه شود و به همان میزان از تعداد خودروهای فرسوده سازمان اتوبوسرانی اصفهان از چرخه حمل و نقل حذف شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان گفت: همچنین ضروری است که برای توسعه و بهره برداری از خطوط مترو اصفهان نیز از ظرفیت سرمایه﻿ گذاران استفاده شود.