به گزارش خبرنگار مهر، نادر شفیع‌خدایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس بررسی و تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی بوشهر به اطلاع می رساند که از روز دوشنبه تا پایان روز چهارشنبه به سبب نفوذ و عبور امواج ناپایدار از جو استان، ضمن افزایش ابر، ناپایداری های جوی به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود از عصر روز دوشنبه تا پایان روز چهارشنبه به سبب وزش باد بسیار شدید با جهت جنوب شرقی، خلیج فارس به ویژه سواحل استان از شمال تا جنوب کاملا مواج و متلاطم باشد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه وزش باد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از شدت بسیار زیادی برخوردار است، تصریح کرد: بر این اساس توصیه می‌شود از ترددهای دریایی غیر ضرورری اجتناب شود.

ایجاد گرد و خاک و کاهش دید

وی با اشاره به اینکه طی این مدت ایجاد گرد و خاک و کاهش دید افقی و کیفیت هوا نیز پیش بینی می شود خاطرنشان کرد: طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه دمای هوا به طور محسوسی افزایش می یابد.

شفیع‌خدایی ادامه داد: انتظار می رود دمای طی مدت مذکور چهار تا ۹ درجه سلسیوس گرم‌تر شود و سپس با خروج امواج ناپایدار از جو استان و تغییر جهت باد از جنوبی به شمالی، دمای هوا طی روزهای پنج شنبه و جمعه کاهش یابد.

بارش پراکنده باران

وی بیان کرد: روز چهارشنبه در برخی نقاط استان بارش پراکنده باران گاهی رگبار پراکنده باران به همراه رعد و برق و وزش تندباد پیش بینی می شود.

شفیع خدایی نسبت به وزش طوفان و مواج بودن خلیج فارس طی دوشنبه تا چهارشنبه هشدار داد و افزود: نسبت به وزش طوفان به‌ویژه در نقاط ساحلی و بر روی دریا و در پی آن تلاطم شدید خلیج فارس از عصر روز دوشنبه تا پایان روز چهارشنبه هشدار داده می شود.

لزوم اجتناب از سفرهای دریایی

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر تاکید کرد: پیش بینی می‌شود سرعت طوفان طی این مدت به ویژه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به بیش از ۷۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج به بیش از ۳ متر افزایش یابد.

وی اظهار داشت: بر این اساس توصیه اکید می‌شود ضمن اجتناب از ترددهای دریایی به‌ویژه تردد شناورهای کوچک و تفریحی از اقامت در سواحل استان خودداری شود.

شفیع خدایی اضافه کرد: توصیه می‌شود برای جلوگیری از ایجاد خسارت‌های احتمالی به مبلمان شهری، تأسیسات ساحلی و زیر بنایی تمهیدات لازم اندیشیده شود.

هشدار به کشاورزان

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر نسبت به ابجاد تنش دمایی در محصولات کشاورزی نیز هشدار داد و تصریح کرد: کشاورزان باید نسبت به مراقبت از محصولات تدابیر لازم را داشته باشند.

وی گفت: با توجه به وزش باد بسیار شدید و گرم جنوب شرقی و افزایش محسوس دما طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه و پس از آن وزش باد شمال غربی و کاهش دما طی روزهای پنج شنبه و جمعه، نسبت به ایجاد تنش دمایی در محصولات کشاورزی هشدار داده می شود.