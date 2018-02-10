به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج دانشجویی، محمد احمدوند گفت: همزمان با برگزاری راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن ۱۱ غرفه دانشجویی از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ و همچنین گروه‌های دانشجویی جهادی در مسیر راهپیمایی برپا می‌شود.

وی افزود: این غرفه‌ها با محوریت ارائه خدمات پزشکی از قبیل آموزش بهداشت، پایش سلامت و مشاوره دارویی و همچنین با محوریت پیگیری مطالبات مردمی و با عنوان «مردم گله مندند» برپا می‌شوند.

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی تهران گفت: در این غرفه‌ها مطالبات مردمی از طریق جمع آوری نامه‌های مردم به سرانه قوای سه گانه، کمیته امداد و سپاه پیگیری می‌شوند. به همین منظور جعبه‌هایی برای جمع‌آوری نامه‌های مردمی همزمان با راهپیمایی ۲۲ بهمن تهیه و در غرفه ها قرار داده شده اند.

احمدوند با بیان اینکه خدمات پزشکی در این غرفه‌ها با محوریت گروه‌های جهادی دانشجویی ارائه می‌شوند، تاکید کرد: معرفی دستاوردها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی بخش دیگری از برنامه‌های پیش بینی شده در غرفه‌های بسیج دانشجویی تهران بزرگ است.

وی افزود: به فضل الهی ملت همیشه در صحنه کشورمان و به ویژه دانشگاهیان با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا مشت محکمی به دهان استکبار و ایادی وابسته به آن می‌کوبند.

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی تهران همچنین محل استقرار غرفه‌های بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ را اعلام کرد.

غرفه دانشگاه امام صادق: جنوب خیابان آزادی بین خیابان آشتیانی و آذربایجان.

غرفه دانشگاه علامه طباطبایی: جنوب خیابان آزادی نبش خیابان نجارزادگان.

غرفه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: شمال خیابان آزادی بین خیابان دکتر قریب و کوچه بیمارستان کمک.

غرفه دانشگاه شریف: خیابان آزادی روبروی مسجد دانشگاه شریف.

غرفه دانشگاه تهران: شمال خیابان آزادی نبش کوچه سامانی.

غرفه دانشگاه امیرکبیر: خیابان انقلاب نبش خیابان وصال .

غرفه دانشگاه آزاد علوم پزشکی جنوب: خیابان انقلاب حد فاصل خیابان دانشگاه و فخر رازی.

غرفه دانشگاه آزاد علوم تحقیقات: شمال میدان آزادی ابتدای بزرگراه محمد علی جناح.

غرفه دانشگاه علوم پزشکی تهران: جنوب خیابان انقلاب حدفاصل کوچه مهارت و بن بست سروش.

غرفه گروه‌های جهادی: خیابان انقلاب نبش خیابان مظفر جنوبی روبروی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و خیابان انقلاب نبش خیابان فلسطین جنوبی.