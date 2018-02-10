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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۶

برپایی غرفه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن

برپایی غرفه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی تهران از برپایی ۱۱ غرفه بسیج دانشجویی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج دانشجویی، محمد احمدوند گفت: همزمان با برگزاری راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن ۱۱ غرفه دانشجویی از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ و همچنین گروه‌های دانشجویی جهادی در مسیر راهپیمایی برپا می‌شود.

وی افزود: این غرفه‌ها با محوریت ارائه خدمات پزشکی از قبیل آموزش بهداشت، پایش سلامت و مشاوره دارویی و همچنین با محوریت پیگیری مطالبات مردمی و با عنوان «مردم گله مندند» برپا می‌شوند.

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی تهران گفت: در این غرفه‌ها مطالبات مردمی از طریق جمع آوری نامه‌های مردم به سرانه قوای سه گانه، کمیته امداد و سپاه پیگیری می‌شوند. به همین منظور جعبه‌هایی برای جمع‌آوری نامه‌های مردمی همزمان با راهپیمایی ۲۲ بهمن تهیه و در غرفه ها قرار داده شده اند.

احمدوند با بیان اینکه خدمات پزشکی در این غرفه‌ها با محوریت گروه‌های جهادی دانشجویی ارائه می‌شوند، تاکید کرد: معرفی دستاوردها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی بخش دیگری از برنامه‌های پیش بینی شده در غرفه‌های بسیج دانشجویی تهران بزرگ است.

وی افزود: به فضل الهی ملت همیشه در صحنه کشورمان و به ویژه دانشگاهیان با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا مشت محکمی به دهان استکبار و ایادی وابسته به آن می‌کوبند.

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی تهران همچنین محل استقرار غرفه‌های بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ را اعلام کرد.

غرفه دانشگاه امام صادق: جنوب خیابان آزادی بین خیابان آشتیانی و آذربایجان.

غرفه دانشگاه علامه طباطبایی: جنوب خیابان آزادی نبش خیابان نجارزادگان.

غرفه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: شمال خیابان آزادی بین خیابان دکتر قریب و کوچه بیمارستان کمک.

غرفه دانشگاه شریف: خیابان آزادی روبروی مسجد دانشگاه شریف.

غرفه دانشگاه تهران: شمال خیابان آزادی نبش کوچه سامانی.

غرفه دانشگاه امیرکبیر: خیابان انقلاب نبش خیابان وصال .

غرفه دانشگاه آزاد علوم پزشکی جنوب: خیابان انقلاب حد فاصل خیابان دانشگاه و فخر رازی.

 غرفه دانشگاه آزاد علوم تحقیقات: شمال میدان آزادی ابتدای بزرگراه محمد علی جناح.

 غرفه دانشگاه علوم پزشکی تهران: جنوب خیابان انقلاب حدفاصل کوچه مهارت و بن بست سروش.

 غرفه گروه‌های جهادی: خیابان انقلاب نبش خیابان مظفر جنوبی روبروی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و خیابان انقلاب نبش خیابان فلسطین جنوبی.

کد مطلب 4224279
زهرا سیفی

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