دولت در گازرسانی به روستاها کارنامه درخشانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر شنبه در مراسم افتتاح طرح گاز رسانی به چهار روستای بروجرد در سخنانی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم انقلاب برقراری عدالت بوده است، اظهار داشت: این عدالت تصاویر مختلفی دارد که از جمله آنها عدالت اقتصادی، رفع نابرابری های فردی و جامعه، عدالت سیاسی، اجتماعی و ... است.

وی با بیان اینکه در زمان طاغوت نقاط تاریک زیادی در کشور وجود داشت که انقلاب به دنبال رفع آنها بوده است، گفت: در گذشته حق بخش هایی از جامعه به خصوص روستائیان نادیده گرفته می شد، بعد از پیروزی انقلاب روستاها مورد توجه قرار گرفت و خدمات زیادی به روستائیان ارائه شد.

استاندار لرستان با بیان اینکه به دستور امام کار سازندگی در روستاها در دستور کار قرار گرفت، گفت: البته حق مردم بیش از این است و باید اقدمات جدی تری صورت گیرد.

خادمی یکی از خدمات مهم انقلاب را گاز رسانی به روستاها عنوان کرد و گفت: کارنامه درخشان دولت تدبیر و امید بحث گاز رسانی به روستاها است.

وی با اشاره به ظرفیت های حوزه نفت و گاز در کشور گفت: زیبنده نیست با وجود این ظرفیت های غنی برخی مناطق از نعمت گاز بهره مند نباشند.

استاندار لرستان تاکید کرد: استفاده از ظرفیت نفت و گاز در مناطق زاگرس نشین برای حفظ محیط زیست و همچنین جلوگیری از قطع درختان باید مورد توجه جدی تر قرار گیرد.

خادمی همچنین به بحث بیکاری در لرستان اشاره کرد و گفت: باید زمینه استفاده از توان و مشارکت مردم در ایجاد اشتغال فراهم شود و باید این نگرش که ایجاد شغل تنها باید از سوی دولت باشد، تغییر کند.