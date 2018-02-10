سعید نوذری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شبشعر انقلاب با حضور شاعران مطرح کشور و استان از جمله محمدعلی بهمنی، محمدمهدی سیار، میلاد عرفانپور، محمدحسین انصاری نژاد، حسین دارند و... به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی با همکاری موسسه فرهنگی هنری «شهرستان ادب» در بوشهر برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: در این شبشعر برای اولین بار استان بوشهر میزبان اردوی شاعران جوان و پیشکسوت انقلاب اسلامی از سراسر کشور با نام «اردوی آفتابگردانها» بود و فضایی مناسب برای تبادلنظر و ارتباط بیشتر هنرمندان شاعر انقلابی استان و کشور فراهم شد.
مسئول کانون بسیج هنرمندان شهرستان بوشهر افزود: برگزیدگان جشنواره فرهنگی هنری «سبز و سفید و سرخ» نیز در این آیین معرفی شدند و اساس روی هیئتداوران راضیه راستی نسب در بخش شعر، علیرضا احمدی خرم در بخش کاریکاتور و هنرهای تجسمی، مطهره حاجی پور در بخش داستان و طوبی بنیادی در بخش گرافیک مورد تقدیر قرار گرفتند.
نوذری اظهار داشت: شبشعر انقلاب اسلامی به همت کانون بسیج هنرمندان شهرستان بوشهر، موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب، موسسه فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر و نمایندگی ولیفقیه در سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر برگزار شد.
وی در پایان با اشاره به استقبال خوب مردمی از این برنامه بیان داشت: اجرای برنامههای فرهنگی و هنری انقلابی در معرفی بیشتر نسل جوان با آرمانهای انقلاب تأثیر مثبت دارد.
اجرای موسیقی توسط سعید نوذری خواننده جوان استان و جنوب کشور از دیگر بخشهای شبشعر انقلاب در بوشهر بود.
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