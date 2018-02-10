احتمال جاری شدن موقت روان آب در سیستان وبلوچستان

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی در حال حاضر آسمان استان سیستان و بلوچستان نیمه ابری است.

وی با اشاره به اینکه در ساعات بعدازظهر و امشب احتمال افزایش ابر در سطح استان وجود دارد، افزود: از همین رو طی این مدت شرایط برای بارش پراکنده باران در نیمه شمالی و جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان مهیاست.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در ارتفاعات تفتان احتمال بارش برف وجود دارد، ادامه داد: این بارش در ارتفاعات جنوبی استان همراه با رعدوبرق است و در شمال سراوان نیز جاری شدن موقتی رواناب دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به اینکه در نیمه شمالی استان از امروز شاهد افزایش تدریجی دما هستیم، خاطرنشان کرد: انتظار می رود که از روز دوشنبه به بعد افزایش دما در دیگر مناطق استان سیستان و بلوچستان نیز محسوس باشد.

ملاشاهی بااشاره به اینکه طی سه روز آینده دریای عمان آرام است، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان، زابل و هامون با کمینه دمای ۲ درجه سانتی‌گراد زیرصفر و زرآباد و راسک با بیشینه دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و سردترین شهرهای استان بودند.