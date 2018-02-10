انهدام باند تهیه و توزیع مواد مخدر و دستگیری ۳ نفر در رزن

سرهنگ محمد باقرسلگی در گفتگو با مهر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رزن در یک عملیات پلیسی و غافلگیرانه تعداد ۳ نفر از اعضای اصلی باند تهیه و توزیع موادمخدر در رزن را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: طی بازرسی از خودروی متهمان مقدار ۲۰۰ گرم تریاک و ۵ گرم و ۵۰ سانت هروئین نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری ۲ سارق منزل در رزن

فرمانده انتظامی شهرستان رزن همچنین از دستگیری ۲ سارق منزل دراین شهرستان خبرداد.

سرهنگ محمد باقرسلگی گفت: در پی اعلام سرقت وجه نقد و طلا از منزل فردی در یکی از روستاهای رزن، مراتب در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات و شگردهای خاص پلیسی، ۲ سارق منزل شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ محمد باقرسلگی ادامه داد:متهمان در بازجویی های فنی به جرم خود اعتراف و اموال مسروقه نیز تحویل مالباخته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.