به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بر روی یک باند قاچاق مواد مخدر، مشخص شد قاچاقچیان، یک محموله سنگین تریاک را از استان های جنوبی کشور در یک خودرو سنگین بارگیری و قصد انتقال به استان های غربی را دارند.

وی افزود: در یک اقدام عملیاتی هوشمندانه خودرو در ورودی شهر همدان شناسایی و متوقف شد.

سردار کامرانی صالح ادامه داد: طی بازرسی از این خودرو، ۵۶ کیلو و ۴۷۵ گرم تریاک با لفافه که که در بار صیفی جات جاسازی شده بود کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: ۲ نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر در شهر همدان

رئیس پلیس مبارزه با مواد استان همدان نیز از دستگیری قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر در این استان خبر داد.

سرهنگ هادی قزوینه ای گفت: با اشراف اطلاعاتی و تلاش های هوشمندانه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، مشخص شد قاچاقچی حرفه ای، محموله ای را از شهرستان ملایر بارگیری و قصد انتقال به شهر همدان را دارد.

وی افزود: با انجام شگردهای پلیسی و تخصصی متهم شناسایی و در ورودی شهر همدان دستگیر شد.

سرهنگ هادی قزوینه ای ادامه داد: طی بازرسی از خودرو متهم ۵ کیلو گرم تریاک کشف و خودرو نیز توقیف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد استان همدان گفت : متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سارقان مغازه کفش فروشی در همدان

فرمانده انتظامی شهرستان همدان نیز از دستگیری سارقان مغازه کفش فروشی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پژمان قویمی گفت: با اعلام خبر سرقت مغازه کفش فروشی در یکی از پاساژهای شهر همدان به مرکز فوریت های پلیسی، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۳ عین القضات به محل اعزام شدند.

وی افزود: طی بررسی ها مشخص شد، ۲ سارق از یک مغازه کفش فروشی ۱۲۰ جفت کفش به ارزش تقریبی ۴۰ میلیون ریال سرقت کرده اند.

سرهنگ پژمان قویمی ادامه داد: ماموران به انجام تحقیقات تخصصی، بررسی دوربین های مداربسته اطراف محل سرقت و تحقیق از سایر کسبه پرداختند.

وی بیان کرد: در بررسی دوربین های مداربسته اطراف، تصویر نیم رخ یکی از سارقان رویت و با مراجعه به بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه دار و انجام اقدامات خاص پلیسی، متهم شناسایی شد.

وی اظهار داشت: متهم که به همراه همدستش در خانه ای مجردی زندگی می کرد، طی عملیاتی ویژه دستگیر و در بازرسی از منزل وی، ۱۲۰جفت کفش مسروقه و ۲ دستگاه مانیتور کشف شد.

سرهنگ قویمی عنوان کرد: سارقان در بازجویی ها به سرقت از مغازه کفش فروشی و نیز ۲ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف و اموال مسروقه به مالباخته تحویل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: متهمان برای بررسی تخصصی تر در اختیار ماموران دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان همدان قرار گرفتند.