کشف ۱۸۰ هزار نخ سیگار قاچاق در فامنین

سرهنگ علی حسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی کسب خبر مبنی بر اینکه یک دستگاه خودروی سمند حامل مواد دخانی قاچاق، از غرب کشور به مقصد تهران در حال حرکت است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس این شهرستان قرارگرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات پلیسی و کنترل محورهای مواصلاتی، خودرو در اتوبان فامنین – ساوه شناسایی و متوقف شد.

سرهنگ علی حسن حیدری ادامه داد: طی بازرسی از این خودرو ۱۸۰ هزار نخ سیگار قاچاق که در صندوق و اتاق خودرو جاسازی شده بود کشف شد.

حیدری اظهار داشت: ارزش ریالی کالای کشف شده یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین گفت: متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.