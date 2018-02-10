برگزاری اولین دوره مسابقه ملی «طراحی منظرو فضای سبز» در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، نازنین مالکی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اتحادیه کشوری علوم باغبانی، مهندسی فضای سبز و گیاهان دارویی، شهرداری زاهدان، انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران(ISLP) و تعدادی از اساتید مجرب در برگزاری این مسابقه که با محوریت طراحی منظرهای شهری است، مشارکت دارند.
وی افزود: هدف از برگزاری این رویداد ملی ایجاد انگیزه و رغابت در بین دانشجویان، گسـترش ارتبـاط سـازنده بین نهادهای اجرایی و دانشجویی و کمک به گسترش اشتغالزایی در زمینه طراحی فضاهای سـبز و در نهایت به کارگیری آثار خلاقانه آنها در محیطهای شهری است.
وی ادامه داد: موضوع مسابقه عبارت است از ایدهپردازی و ارائه طرح نهایی، در قالب نقشههای قابل اجرا برای یکی از مناطق شهر زاهدان که با نیازهای مسابقه مطابقت داشته باشد که به صورت یک مرحلهای و حضوری انجام میشود.
دبیر اجرایی برگزاری اولین دوره مسابقه ملی طراحی منظر و فضای سبز زاهدان خاطرنشان کرد: این مسابقه به صورت تیمی و در قالب تیمهای۲ یا ۳ نفره برگزار میشود که مختـص تمامی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد(تمامی گرایشها) رشـته مهندسـی فضـای سـبز، مهندسـی طراحـی محیـط زیسـت، مهندسـی معمـاری و مهندسـی شهرسـازی سراسـر کشـور است.
وی تصریح کرد: این مسابقه در تاریخ ۲۵ بهمنماه ستا جاری به طور رسمی آغاز میشود و تیمهای شرکت کننده میتوانند از یک روز قبل جهت پذیرش و اسکان وارد زاهدان شوند که داوری و انتخاب طرحهای برگزیده و اختتامیه نیز در تاریخ ۲۷ بهمن ماه انجام میشود.
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