به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر شنبه در جمع فعالان تبلیغی اظهار داشت: امروز درخت انقلاب اسلامی تنومند شده و در اقصا نقاط کره پهناور زمین ریشه دوانده که آثار و برکات درخت انقلاب را در سطح منطقه و کشورهای دوردست شاهد هستیم.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی دستاوردهای عظیمی را در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، زیربنایی، عمران و آبادی، توسعه و رشد علمی به دست آورده است.

سروستانی ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و سی و نهمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهار داشت: امت اسلامی با مشت‌های گره کرده در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخ دندان شکنی به دشمنان خواهند داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر بیان داشت: انقلاب اسلامی ما بر اساس مبانی دینی و فرهنگی به نا نهاده شده و برای پیروزی آن عوامل متعددی وجود داشت که سه محور اساسی آن عبارت از خدا محوری، وجود رهبری الهی و اقشار مختلف مردم بوده است.

وی افزود: این سه محور اساسی باعث پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط حکومت ستمشاهی و شکست های پیاپی دشمنان انقلاب در مقابل این نهضت الهی بود.

حجت‌الاسلام سروستانی اظهار داشت: امروز دشمن در تلاش است تا با استراتژی ناامیدی و تابلو کردن مشکلات معیشتی و اقتصادی بتوانند در کشور رخنه کند اما باید بداند که این انقلاب خونبهای گرانی داشته و خون هزاران جوانان این مرز و بوم به پای درخت انقلاب اسلامی ریخته شده است.

وی افزود: جوانان امروز هم مثل جوانان گذشته دست از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام نمی کشند و با تبعیت از رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی مسیر توسعه انقلاب را طی خواهند کرد.

وی با بیان این که امروز همه ما باید در مسیر انقلاب و در مسیر دین نقش خود را ایفا کنیم، اضافه کرد: ۲۲ بهمن روز پیروزی و شکوه و ترقی نظام دینی است و این روز را باید بیش از گذشته گرامی بداریم زیرا در همین روزهای اخیر دشمنان قسم خورده در دست به تحرکاتی زدند.

وی گفت: مردم با حضور در راهپیمایی ۱۳ دی پاسخ دندان شکنی به دشمنان دادند و حتی کسانی که به بهانه تنگناهای اقتصادی تحرکاتی داشتند وقتی احساس کردند هدف دشمن ایجاد اختلال است مسیر خود را جدا کردند و در مقابل دشمنان قرار گرفتند.

حجت‌الاسلام سروستانی افزود: در همایش ارزشمند روز ۲۲ بهمن اقشار مختلف با درایت و تیزهوشی و حضور آگاهینه و تبعیت از مقام معظم رهبری بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان به‌ویژه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی و هم‌پیمانان منطقه‌ای آنان خواهند زد.