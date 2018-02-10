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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۴۱

فرمانده انتظامی شهرستان سرباز خبر داد:

رهایی ۳ گروگان در کمتر از ۲۴ ساعت از چنگال آدم ربایان در سرباز

رهایی ۳ گروگان در کمتر از ۲۴ ساعت از چنگال آدم ربایان در سرباز

سرباز - فرمانده انتظامی شهرستان «سرباز» از رهایی ۳نفر گروگان ربوده شده در کمتر از ۲۴ساعت از چنگال آدم ربایان در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیامک مرادی در گفت و گو با خبرنگارمهر، در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰مبنی بر ربایش ۳ مرد میانسال توسط افرادی ناشناس در بخش «کلات» شهرستان سرباز بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در پی تحقیقات گسترده و پایش های اطلاعاتی محل اختفاء آدم ربایان را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی عملیات آزاد سازی گروگانان را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان «سرباز» بیان داشت: متهمان از آنجایی که توان مقابله با ماموران را نداشتند خطر را احساس و از محل متواری و گروگان ها در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شدند.

وی در پایان با اشاره به اینکه علت وانگیزه آدم ربایی به دلیل اختلافات شخصی بوده، خاطرنشان کرد: تلاش برای دستگیری آدم ربایان با جدیت ادامه دارد.

کد مطلب 4224314

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