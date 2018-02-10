دعوت امام جمعه و استاندار کرمانشاه برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، نماینده ولی فقیه و استاندار کرمانشاه طی پیام مشترکی از مردم استان کرمانشاه برای راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کردند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یوم الله ۲۲ بهمن به عنوان روز پیروزی خون بر شمشیر و یادآور ارجمندترین یادگار حضرت امام راحل «ره» که همانا انقلاب اسلامی ایران است همه ساله به عنوان آیینه ای تمام نما از وحدت و همدلی میان آحاد ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه ی سیر و منصه قضاوت سایر ملت‌های جویای آزادگی و عزتمندی در مقابله با سیاست های قلدرمآبانه نظام استکبار جهانی قرار دارد.

یوم الله ۲۲ بهمن امسال و در پی دخالتهای گستاخانه و آشکار رئیس جمهور آمریکا در امور داخلی خانواده بزرگ وپرعظمت ایران اسلامی، از اهمیتی مضاعف برخوردار است.

هم اکنون که بدعهدی شیطان بزرگ و عمق کینه توزی آن نظام متجاوز و مداخله گر نسبت به ملت شریف ایران بر جهانیان عیان و اثبات شده و سیاستهای جاهلانه آمریکا در منطقه و جهان از جمله حمایت از رژیم‌های دیکتاتوری منطقه و تروریسم دولتی با شکست‌های روزافزون و پی در پی مواجه شده است، اوج استیصال و درماندگی صاحبان زر و زور و تزویر در ایجاد شکاف میان ملت عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی بر همگان مبرهن است.

بی ترید مردم شریف و همیشه در صحنه استان کرمانشاه نیز همچون سالهای گذشته، دوشادوش و پای به پای دیگر آحاد ملت انقلابی ایران اسلامی، با اراده ای پولادین و حضوری حماسی وپرشور بار دیگر ندای استکبارستیزی و عدالتخواهی خود را در روز ۲۲ بهمن به گوش جهانیان خواهند رساند و با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مد ظله العالی تجدید میثاق نموده و انزجار خود را از ایادی ظلم و جور نشان خواهند داد.

مصطفی علماء

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه

بازوند

استاندار کرمانشاه