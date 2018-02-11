مدعیان طب در کشور زیاد شده اند/خطرات طب خرافی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج فاضل با حضور در برنامه شبکه سلامت با اشاره به اینکه طب انحرافی و خرافی می تواند خطرات زیادی را برای بیماران درپی داشته باشد، اظهارداشت: افرادی که هیچ گونه صلاحیتی در علم پزشکی ندارند با طرح مسائل خرافی درمان واقعی مردم را به عقب می اندازند.

وی افزود: در خیلی از موارد دیده شده که افراد با پیشرفت بیماری به پزشک مراجعه کرده و مردم باید بدانند طب سنتی دربرخی موارد مشکل زا است و کمک گرفتن از افراد غیر متخصص سبب اتلاف وقت و هزینه و پیشرفت بیماری آن ها می شود.

فاضل در پاسخ به این سئوال که سازمان نظام پزشکی عهده دار چه وظایفی است، گفت: وظایف نظام پزشکی دوگانه است و این سازمان صرفا مدافع پزشکان نیست بلکه باید سعی در احقاق حقوق مردم نیز داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر پزشکان امروز در کشور ما در نوک پیکان انتقادها قرار دارند یکی از دلایلش موفقیت کم نظیر علم پزشکی در ایران است، زیرا پزشکی از سایر بخش ها جلو افتاده و همان طور که نگران اخلاق در جامعه هستیم در طب نیز باید مراقب باشیم زیرا اساس پزشکی بر اخلاق نهاده شده و حتی در صورت تشخیص ندادن بیماری باید مردم را راضی و خشنود نگه داریم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: خوشبختانه اکثر قریب به اتفاق پزشکان ما با شرایط نامساعد موجود در نظام سلامت سازگاری داشته و بهترین خدمات را به بیماران خود ارائه می دهند و مردم نیز قدردان زحمات آنها هستند و اگر پزشکان و مردم قدردان یکدیگر باشند در مجموع همه راضی خواهند بود.

وی در مورد نامه سازمان نظام پزشکی به مجلس شورای اسلامی، گفت: کمیسیون تلفیق ماده واحده ای را برای عرضه به صحن مجلس آماده کرده بود که پرداختها در یکسری از بخش ها مانند پزشکی ، وکلای دادگستری و بخش های مهندسی هیچ تغییری پیدا نکند که این موضوع با بسیاری از قوانین موجود هم خوانی نداشته و استدلال منطقی در آن دیده نمی شد که به همین دلیل پیشنهاد حذف آن را در نامه ای خطاب به مجلس ارائه کردیم زیرا این کار ایجاد انحراف کرده و عقلانی و قانونی نیست.

فاضل تاکید کرد: تعرفه ها متولی خاص خود را دارد و دیگران نمی توانند برای آن تعیین تکلیف کنند و این نوع پیشنهادات با اسناد بالادستی مغایرت دارد.

وی در خصوص طرح پزشک خانواده، گفت: طرح پزشک خانواده بسیار خوب است که اگر به کل کشور تعمیم پیدا کرده و سیستم ارجاع پیاده سازی شود برای سامان دهی طب در کشور مفید خواهد بود و باید بسترها و زمینه سازی های لازم برای آن انجام شود در حالی که امروز شاهدیم همه بیماران از ابتدا خواهان مراجعه به فوق تخصص هستند و سیستم ارجاع با این موضوع هم خوانی ندارد زیرا بیمار در ابتدا باید به پزشک خانواده مراجعه کند و باید آموزش ها و فرهنگ سازی های لازم در این زمینه انجام شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی، اساس پیشرفت هر جامعه را دو اصل آموزش و سلامت دانست و افزود: آموزش و سلامت دو رکن اساسی توسعه پایدار محسوب می شوند که این دو بخش همواره در کشور ما فقیر بوده اند.

وی ادامه داد: البته در دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به سلامت شد اما باز نیازمند توجه جدی است و در هر دو بخش بنده مسئولیت وزارتخانه های مربوطه را بر عهده داشتم و باید در این بخش ها سرمایه گذاری های لازم انجام شود.

فاضل با اشاره به این مطلب که نظام آموزشی در کشور ما بویژه در بخش آموزش عالی نیازمند خانه تکانی است، خاطرنشان کرد: به نظر بنده بزرگترین مشکل نظام آموزشی سد کنکور است که تمام استعدادهای جوانان با شیوه ای ناموفق به هدر می رود که باید این مسئله حل و فصل شده وکیفیت و کاربردی بودن آموزش عالی نیز مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.

وی به وضعیت نظام سلامت در سال های پس از انقلاب اسلامی اشاره و اظهار کرد: تحول قابل توجهی در دوران انقلاب رخ داد زیرا در شرایطی بودیم که بیماران برای انجام درمان های معمولی ناگزیر بودند به خارج از کشور بروند که سرمایه گذاری هنگفتی بر روی این مسائل انجام و افرادی که ظرفیت لازم را داشتند برای آموزش به خارج از کشور رفته و تخصص های لازم را گذرانده و به کشور بازگشتند.

فاضل افزود: بسیاری از جراحی ها از جمله جراحی قلب به شدت مورد حمایت قرار گرفت و تمام شرایطی که بیماران را مجبور می کرد برای درمان به سایر کشورها بروند، از بین رفت .

وی تاکید کرد: علم پزشکی در کشور چنان پیشرفت کرده که هیچ کس اجباری ندارد برای درمان بیماری خود به خارج از کشور سفر کند و برای تمامی درمان ها خودکفا هستیم و اگر قرار است ادعای خودکفایی کنیم در هیچ رشته مانند طب به خودکفایی نرسیده ایم.

فاضل در خصوص ورود افراد به حرفه پزشکی، گفت: انتخاب حرفه مانند ازدواج است و باید تا آخر عمر با آن زندگی کرد و پزشکی رشته ای نیست که بتوان به زور با آن کنار آمد بلکه عشق به حرفه پزشکی باید در ذهن فرد باشد، گاهی انترن ها برای تخصص گرفتن پیش بنده آمده و مشورت می کنند در حالی که باید بدانند قبل از هر چیز لازم است به علاقه و استعداد خود توجه کنند نه به میزان درآمدی که در رشته های مختلف پزشکی وجود دارد.

وی در مورد انجام عمل پیوند در ایران، عنوان کرد: قبل از انقلاب پیوند کلیه در کشور آغاز شده بود و کمتر از ۸۰ مورد پیوند در کشور انجام شده بود که بیشتر نمایشی بود و برنامه منسجمی برای پیوند در کشور وجود نداشت لذا برای انجام اکثر پیوندها بیماران به انگلستان می رفتند.

فاضل گفت: پس از انقلاب کسی را نداشتیم که در کشور پیوند انجام دهد و یک مشکل هم درخصوص بیماران دیالیزی داشتیم که تمام تجهیزات دیالیز باید از خارج وارد می شد و با وجود تحریم ها کمبودهای شدیدی داشتیم و بهترین راه حل انجام پیوند در داخل کشور بود .

وی ادامه داد: اولین پیوند را در بیمارستان مصطفی خمینی از یک برادر به خواهر انجام دادم و پس از آن حدود ۵۰ پیوند را در بیمارستان های مختلف به سرانجام رساندم و پروتکلی برای برنامه پیوند تهیه کردم که شامل بندهای مختلفی بود از جمله این که پیوند ها حتما در مراکز دانشگاهی و با آموزش تیم همراه انجام شود و دهنده پیوند حتما نسبت فامیلی با بیمار داشته باشد .

به گفته فاضل، پزشکان و بخش های پیوند کلیه در تمام کشور تربیت و فعال شدند و سایر پیوند ها نیز در ایران انجام شد و اکنون پیوندی در پزشکی نیست که پزشکان ایرانی نتوانند آن را انجام دهند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که در دوران پس از انقلاب گاهی دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز در عرصه پزشکی بیش از حد وارد شده است به عنوان مثال امروز آن قدر ام آر آی در پایتخت داریم که هیچ جای دنیا این گونه نیست و این خود یک معضل است و باید در تنظیم کلی امور مطالعه داشته و کمبودها و افزایش ها را در نظر داشته باشیم و از هزینه های گزاف خودداری کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه به سیر اخلاق در جامعه اشاره کرد و افزود: نکته ای که بنده به شدت نگران آن هستم سیر اخلاق در جامعه است که متاسفانه صعودی نیست و بزرگترین مورد اورژانسی در جامعه محسوب می شود که باید در همه بخش ها به آن توجه شود تا مردم از مسئولان مأیوس نشوند و اگر همواره در مورد پیشرفت ها صحبت می کنیم گاهی لازم است در مورد مشکلات هم حرف بزنیم .

وی در پایان خاطرنشان کرد: کار اصلی هر پزشک طبابت و درمان بیماران است و سلیقه شخصی بنده نیز انتخاب مطب و طبابت و استادی دانشگاه است که پاداش روحی زیادی نیز به همراه دارد و انجام سایر مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به این علت است که شاید بتوان یکسری امور را در خصوص ارائه خدمات لازم به جامعه پزشکی و بیماران تسهیل کرد .