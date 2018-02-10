افتتاح ۳ طرح عمرانی شهرداری پلدختر به مناسبت دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین روز از دهه فجر ۳ طرح میدان رهبری، آسفالت معابر و ساختمان آتش نشانی شهرداری پلدختر با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان، حجت الاسلام سوری امام جمعه پلدختر، نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار پلدختر، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر پلدختر به بهره برداری رسید.

شهردار پلدختر در حاشیه افتتاح این طرح ها در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای احداث و تکمیل این طرح ها در مجموع مبلغ هشت میلیارد ریال از محل تبصره ۲ یارانه نیرو و درآمدهای شهرداری هزینه شده است.

صمد چراغی پور افزود: این طرح ها در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، رفع مشکلات ترافیکی، سهولت در حمل و نقل، تسریع در خدمات آتش نشانی و زیبا سازی فضای شهری اجرا شده اند.

وی خاطرنشان کرد: عمده مشکلات ترافیکی شهر پلدختر مربوط به خیابان امام است که معبر شهری محسوب نمی شود بلکه به عنوان جاده ترانزیتی بین شهری از آن استفاده می شود و همین امر موجب افزایش بار ترافیکی شهر شده است.

شهردار پلدختر گفت: وجود میوه فروشان، دستفروشان، سد معبر در پیاده روها و پارک مداوم وسایل نقلیه مغازه داران در طول روز از دیگر عوامل ترافیکی است.

وی به برنامه های در دستور کار شهرداری اشاره کرد و افزود: راه اندازی طرح پارکبان، استفاده از خیابان های ساحلی به عنوان پارکینگ عمومی، صدور مجوز پارکینگ موقت برای زمین های خالی واقع در مسیر خیابان های اصلی و نصب چراغ راهنمایی با نظر مدیریت راهور از برنامه های شهرداری پلدختر است.

چراغی پور مهمترین برنامه شهرداری را کنترل ترافیک دانست و تصریح کرد: ساماندهی دستفروشان و وانت بارها از دیگر برنامه های شهرداری است.

شهردار پلدختر گفت: برای صدور مجوز پارکینگ موقت فراخوان عمومی داده شده که در این رابطه متقاضیانی به شهرداری مراجعه کرده اند و این فرآیند در حال بررسی و صدور مجوز است.