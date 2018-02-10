تشکیل زیرمجموعه «موسیقی عاشیقی» در کانون نوازندگان خانه موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سامانه خبری خانه موسیقی، عاشیق ایمران حیدری عضو هیات مدیره کانون نوازندگان سنتی درباره تشکیل مجموعه ای برای رسیدگی به مسایل هنرمندان فعال موسیقی عاشیقی گفت: کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی پرجمعیت ترین کانون خانه موسیقی است که تعداد قابل توجهی از این اعضا، عاشیق ها هستند اما از وقتی بنده در کانون حضور داشتم به دلیل کثرت این هنرمندان همواره دچار مشکلاتی می شدیم.به همین دلیل هیات مدیره کانون نوازندگان سنتی تصمیم گرفت برای تمرکز بیشتر بر کار عاشیق ها زیرمجموعه ای در این کانون تاسیس و امور مربوط به عاشیق ها در این زیر مجموعه و توسط هیات مدیره این زیرمجموعه رسیدگی شود.

حیدری گفت: مسایلی مانند ارزشیابی عاشیق ها در کانون نوازندگان سنتی مشکل بود اما با تشکیل این زیرمجموعه خدمات به عاشیق ها متمرکزتر می شود.

این نوازنده موسیقی عاشیقی گفت: التفات داودی، محبوب خلیلی، حسن محمدیان، رمضان خدابنده لو، عاشیق حسن اسکندری، ایاز شجاعی و من اعضای فعلی زیرمجموعه «موسیقی عاشیقی» هستیم که قرار است از هفته آینده جلسات این زیرمجموعه کانون نوازندگان سنتی تحت نظر هیات مدیره کانون تشکیل شود.