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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۵

در جریان سفر به بروجرد؛

استاندار لرستان از مجتمع آموزشی مسکن مهر بروجرد بازدید کرد

استاندار لرستان از مجتمع آموزشی مسکن مهر بروجرد بازدید کرد

بروجرد- استاندار لرستان از مجتمع آموزشی و پرورشی مسکن مهر شهرستان بروجرد بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی استاندار لرستان ظهر شنبه در سفر به شهرستان بروجرد از مجتمع آموزشی و پرورشی مسکن مهر این شهرستان بازدید کرد.

محمد چگنی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با اشاره به بهره برداری از این مجتمع در مهرماه امسال عنوان کرد: امروز این مجموعه به صورت رسمی با حضور استاندار لرستان افتتاح شد.

وی با بیان اینکه این مجموعه در قالب ۱۸ کلاس و چند سالن چندمنظوره و آزمایشگاه احداث شده است، گفت: عملیات اجرایی این مجموعه در سال ۹۱ آغاز شده و در سال ۹۴ شتاب بیشتری گرفت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان مساحت این مجموعه را شش هزار و ۲۶۰ متر مربع عنوان کرد و گفت: همچنین زیربنای آن دو هزار و ۷۵۰ متر مربع بوده و محوطه سازی آن نیز سه هزار و ۵۰۰ متر مربع است.

چگنی اعتبار هزینه شده برای احداث این مجموعه آموزشی را دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات بنیاد برکت، نوسازی مدارس و راه و شهرسازی عنوان کرد.

کد مطلب 4224332

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