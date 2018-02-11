تسهیلات ویژه دانشگاه پیام نور برای پذیرفته شدگان ارشد فراگیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، حسن علیزاده از تسهیلات ویژه ثبت نام برای پذیرفته شدگان دوره فراگیر نوبت هجدهم کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور خبر داد.

وی در خصوص این تسهیلات گفت: پذیرفته شدگان می توانند تنها با پرداخت ۳۰ درصد از مبلغ شهریه خود نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد اقدام کنند.

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور افزود: جهت رفاه حال دانشجویان، ضمن هماهنگی های انجام شده با یکی از بانک ها، کلیه افراد متقاضی می توانند کل شهریه خود را به صورت تسهیلات قرض الحسنه از این بانک دریافت کنند.