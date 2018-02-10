استاندار سمنان وارد مهدیشهر شد/آغاز عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاووشی بعدازظهر شنبه در دهمین روز دهه فجر برای افتتاح و کلنگ زنی ۵۰ پروژه عمرانی بااعتبار ۱۰۱میلیارد ریال وارد مهدی‌شهر شد تا پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا در آیین کلنگ زنی مدرسه ۱۲ کلاسه این شهرستان حضور یابد.

۲۲پروژه برق، هفت پروژه جهاد کشاورزی، چهار پروژه منابع طبیعی، چهار پروژه امور عشایری و سه پروژه در بنیاد مسکن به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار مهدی‌شهر در حاشیه تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه توجه به آموزش‌وپرورش در اولویت‌ افتتاحیه‌های دهه فجر قرار دارد، ابراز داشت: عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه مهدی‌شهر بااعتباری معادل ۲۵ میلیارد ریال آغاز می‌شود.

ارگی بابیان اینکه سه‌راه فولاد محله بااعتبار ۱۷ میلیارد سامان‌دهی می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه این نقطه محل تلاقی سه شهرستان مهدی‌شهر، دامغان و مازندران محسوب می‌شود لذا پایگاه امداد و نجات شهمیرزاد نیز بااعتبار ۴۵ میلیون ریال کلنگ زنی خواهد شد.

وی افزود: بزرگ‌ترین دستاورد نظام مردم انقلابی هستند لذا نه‌تنها در ایام دهه فجر بلکه باید در همه حال مردم موردتکریم واقع شوند و از سوی دیگر باید گفت آرامش امروز را مدیون خون شهدا هستیم لذا با تجدید بیعت با شهیدان بار دیگر عهد می‌بندیم که درراه انقلاب از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.