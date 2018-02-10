به گزارش خبرنگار مهر، تقاطع غیرهمسطح انتهای پل «رودکی» شهر بروجرد ظهر شنبه با حضور سید موسی خادمی استاندار لرستان، معاونان استاندار، امام جمعه و فرماندار بروجرد، نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس، شهردار و اعضای شورای شهر بروجرد و ... همزمان با ایام دهه فجر افتتاح شد.

امیر جاویدپور شهردار بروجرد در رابطه با این پروژه اظهار داشت: احداث این تقاطع غیر همسطح با استفاده از ظرفیت و نیروی انسانی شهرداری بروجرد انجام شده است.

وی طول عرشه این پروژه را ۲۲ متر و عرض آن را ۱۵ متر اعلام کرد و گفت: در این پروژه ۱۵ هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری انجام شده است.

شهردار بروجرد از انجام عملیات زیرسازی، بتن ریزی و آسفالت در احداث تقاطع غیرهمسطح انتهای پل رودکی خبر داد و گفت: اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.