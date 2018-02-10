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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۳

با حضور استاندار لرستان؛

تقاطع غیر هم‌سطح پل «رودکی» بروجرد بهره‌برداری شد

تقاطع غیر هم‌سطح پل «رودکی» بروجرد بهره‌برداری شد

بروجرد- تقاطع غیر هم‌سطح انتهای پل «رودکی» شهر بروجرد با حضور استاندار لرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تقاطع غیرهمسطح انتهای پل «رودکی» شهر بروجرد ظهر شنبه با حضور سید موسی خادمی استاندار لرستان، معاونان استاندار، امام جمعه و فرماندار بروجرد، نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس، شهردار و اعضای شورای شهر بروجرد و ... همزمان با ایام دهه فجر افتتاح شد.

امیر جاویدپور شهردار بروجرد در رابطه با این پروژه اظهار داشت: احداث این تقاطع غیر همسطح با استفاده از ظرفیت و نیروی انسانی شهرداری بروجرد انجام شده است.

وی طول عرشه این پروژه را ۲۲ متر و عرض آن را ۱۵ متر اعلام کرد و گفت: در این پروژه ۱۵ هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری انجام شده است.

شهردار بروجرد از انجام عملیات زیرسازی، بتن ریزی و آسفالت در احداث تقاطع غیرهمسطح انتهای پل رودکی خبر داد و گفت: اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

کد مطلب 4224344

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