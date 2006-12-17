عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- واشنگتن ، اتحادیه اروپا و لندن از انتخابات زودهنگام در فلسطین استقبال کردند .

- سازمان ملل متحد خواستار توقف هر چه زودتر ساخت دیوار حائل شد .

- اتحادیه اروپا اعلام کرد که اوضاع دارفور وخیم تر از گذشته شده است .

- " تونی بلر " نخست وزیر انگلیس در جریان سفر خاورمیانه ای خود به مصر در ادعاهایی واهی، ایران را به برهم زدن ثبات خاورمیانه متهم کرد.

- ارتش آمریکا در نظر دارد به تجهیز بیش از پیش نظامیان خود درعراق بپردازد .

- نخست وزیر یونان خواستار تحقق خواسته های اتحادیه اروپا از سوی ترکیه شد .

- در جریان درگیری طرفداران حماس و فتح در نوار غزه 18 تن زخمی شدند.



- 10 گروه فلسطینی مقیم دمشق در بیانیه ای با درخواست ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست تشکیلات خودگردان مخالفت کردند.



- بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار با علی عبدالله صالح همتای یمنی خود، اوضاع خاورمیانه به ویژه لبنان را مورد بحث وتبادل نظر قرار داد؛ رسانه ها از احتمال میانجی گری یمن میان لبنان وسوریه و نیز میان سوریه وآمریکا خبر داده اند.