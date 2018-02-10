بیست ونهمین همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی درزاهدان برگزار می شود

آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: بیست و نهمین همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی درقالب ۳ کمیسیون کلامی، اجتماعی و بانوان در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال جاری در زاهدان آغاز به کار می کند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: پس از اعلام فراخوان این همایش ۲۲۸ مقاله توسط آقایان و ۹۱ مقاله توسط بانوان به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از داوری ۷۱ مقاله برای عرضه در این همایش پذیرفته شد.

وی با اشاره به استقبال بانوان از این همایش تصریح کرد: مقالات ارائه شده توسط بانوان دراین دوره از همایش از رشد خوبی برخوردار بوده است.

امام جمعه زاهدان با اشاره به اینکه این همایش با حضور میهمان مختلف از داخل و خارج استان به مدت دو روز در زاهدان برگزار می شود، گفت: کمیسیون کلامی این همایش به بررسی دعاوی جریان‌های تکفیری و آیات مورد استفاده آن‌ها با موضوعاتی از جمله استفاده بدون قید و شرط از خشونت، دارالکفر دانستن کشورهای اسلامی و اولویت جنگ با کفار نزدیک می پردازد.

آیت الله سلیمانی افزود: تبیین سیره اجتماعی و سیاسی پیامبر اکرم (ص) نیز توسط کمیسیون اجتماعی همایش با موضوع سیره پیامبر اکرم (ص) در تمدن سازی اسلامی، حل منازعات داخلی، رفتار با مخالفان، رفتار با مومنان، تمدن سازی اسلامی وانحراف گروه‌های تکفیری از سیره اجتماعی و سیاسی پیامبر رحمت انجام می شود.