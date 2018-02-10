کاهش تلفات برق در استان همدان به ۱۰.۷۶ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهیدی ظهر شنبه در جلسه بهره‌برداران استان‌های قم، مرکزی، زنجان و قزوین در همدان اظهار داشت: استان همدان دارای ۷۰۴ هزار مشترک است.

وی با بیان اینکه انرژی تحویلی استان در سال گذشته ۳ میلیارد و ۹۴۰ میلیون کیلووات ساعت بوده است، گفت: مصرف انرژی نیز ۳ میلیارد و ۳۶۰ کیلووات ساعت بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان افزود: تلفات شرکت در پایان سال گذشته بر اساس برنامه‌های طرح جهادی کاهش تلفات به ۱۰.۷۶ در استان رسید که ما به میزان تعیین شده توانیر رسیدیم.

وی ادامه داد: طول شبکه توزیع برق استان همدان حدود ۱۸ هزار کیلومتر شامل شبکه ۲۰ کیلوولت و فشار ضعیف و تعداد ترانسفورماتورها ۱۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه است.

شهیدی با اشاره به وجود ۲۷۵ فیدر ۲۰ کیلوولت یادآور شد: پیک بار استان همدان در پایان سال گذشته ۶۵۱ مگاوات بود و امسال نیز به ۶۶۳ مگاوات رسیدیم که امید است با تدابیری که در بخش مدیریت مصرف وجود دارد سال آینده نیز این روند ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فوق توزیع و توزیع استان همدان ادامه داد: در توزیع ۲ هزار و ۲۰۰ MVA ظرفیت منصوبه داریم که با توجه به پیک، نسبت یک به سه است که پتانسیل موجود برای افزایش ظرفیت وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: در بخش فوق توزیع نیز معادل یک هزار و ۵۰۰MVA است که این امر به سرمایه‌گذاری برق منطقه‌ای برمی‌گردد که از سال ۷۰ به صورت جدی وارد شد.

وی عنوان کرد: بهره‌برداری به عنوان پیشانی شرکت‌های توزیع است و با توجه به سایر خدمات و مأموریت‌هایی که برای شرکت توزیع ترسیم شده بهره‌برداری از اولویت اول برخوردار است.

شهیدی با بیان اینکه بهره‌برداری به عنوان ویترین شرکت‌های توزیع است، گفت: اگر ما در بحث طراحی، نظارت، اجرا و نظارت بر تجهیزات ورود به شبکه از پیش برنامه‌ریزی کرده باشیم، بهره‌بردار ما باید به راحتی برنامه خود را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه مشکلاتی که ما در بخش‌های مختلف داریم، جمع شده و در بهره‌برداری ظهور پیدا می‌کند، ابراز داشت: این امر منجر به یک سری عوامل ناخواسته می‌شود که در ناپایداری شبکه‌های توزیع تأثیر بسزایی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: با وجود سرمایه‌گذاری در فوق توزیع، یکی از مشکلات ما در این بخش فیدرها است که با محدودیت‌هایی در پست‌های ۶۳ به ۲۰ روبرو هستیم و تعداد فیدرهایی که برق منطقه ای در اختیار شرکت‌های می‌گذارد محدود است.

وی اظهار داشت: این محدودیت باعث می‌شود تا بار فیدرها به صورت شعاعی افزایش یابد و این امر امکان مانور را برای خطوط به شدت کاهش می دهد.

شهیدی تأکید کرد: از جمله اقداماتی که از سنوات گذشته در همدان انجام شده بحث تعدیل بار خطوط بوده که این کار به شدت پیگیری شده و ما طی سال گذشته عمدتاً خطوط بالای ۲۰۰ آمپر نداشتیم.

وی با بیان اینکه میانگین خطوط ما حدود ۱۵۰ آمپر در پیک بار است، گفت: این امر علاوه بر کمک به افزایش قدرت مانور، شرایط برقراری PM را برای شرکت مهیا می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: در سال گذشته معادل ۷۰۰ میلیون تومان تجهیزات شبکه خریداری کردیم که به بهره‌بردار در روند کاهش خاموشی‌ها کمک می‌کند و امسال نیز همین برنامه را داریم و تجهیزات مانوری نیز در دستورکار است.

وی با اشاره به استفاده از پیمانکاران خط گرم ادامه داد: ایجاد و تجهیز یک اکیپ عملیاتی خط گرم توسط شرکت نیز از دیگر برنامه‌ها است.

شهیدی یادآور شد: استفاده از کابل خودنگهدار و شبکه زیرزمینی نیز از مواردی است که در بحث پایداری شبکه کمک می‌کند که سال گذشته نیز در برنامه بود و این امر در روند کاهش قطعی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به احداث پست ۶۳ به ۲۰ گفت: این امر از طریق برق منطقه‌ای پیگیری شده و پست همدان ۶ که از قبل طراحی شده بود در حال اجرا است که امید است به ثمر برسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: توزیع اعتبارات توسط برق منطقه‌ای بر اساس شاخص‌های تعریف شده از قبیل طول شبکه، تعداد مشترک و ... بین سه استان صورت می‌گرفت که از سال ۶۵ که برق منطقه‌ای تشکیل شد بر این اساس بود.

وی با تأکید بر بحث انرژی توزیع نشده به عنوان یک شاخص عنوان کرد: در کشور به ازای هر مشترک ۳ دقیقه در روز خاموشی است که در استان همدان این شاخص از میانگین کشوری کمتر بوده و ۲ دقیقه است که ما باید تلاش کنیم این رقم را کاهش دهیم.

شهیدی اظهارداشت: بر اساس دستورالعملی که برای حوزه بهره‌برداری مشخص شده ما موظف هستیم که سالیانه ۱۵ درصد انرژی توزیع نشده را کاهش دهیم که این امر می‌طلبد ما بودجه جاری، بخش تعیرات و PM را به صورت منطقی ببینیم که در کاهش خاموشی‌ها تأثیرگذار باشد.

وی بیان کرد: در تعیین شاخص‌ها باید دقت عمل به خرج دهیم و به نقطه‌ای برسیم که در ثبات و برق مستمر که از اهداف شرکت‌ها است دست یابیم.

