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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۱

به مناسبت دهه مبارک فجر انجام شد؛

ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در روستای زلزله زده ثلاث‌باباجانی

ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در روستای زلزله زده ثلاث‌باباجانی

کرمانشاه- سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان ثلاث باباجانی، از ارائه خدمات رایگان دامپزشکی به روستای محروم زلزله زده از توابع این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، دکتر یاسر علیزاده ضمن تبریک سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهار داشت: شبکه دامپزشکی شهرستان ثلاث باباجانی در ایام الله دهه مبارک فجر به ارائه خدمات رایگان در برخی از روستاهای محروم استان اقدام کرده است.

وی بیان داشت: یکی از این روستاهای محروم روستای هوله علیا از توابع شهرستان ثلاث باباجانی است که در این روستا اکیپ اعزامی دامپزشکی ۴۵ راس دام را به صورت رایگان ویزیت و درمان کردند.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان ثلاث باباجانی افزود: عملیات واکسیناسیون رایگان ۵۰۰ راس دام سبک بر علیه بیماری تب برفکی در روستای مذکور با همت اکیپ عملیاتی اعزامی دامپزشکی انجام گرفت.

دکتر علیزاده خدمات ارائه شده به دامداران را در راستای ارتقاء سلامت جامعه عنوان کرد و گفت: سمپاشی دام و اماکن دامی در طول دهه فجر به شکل رایگان توسط اکیپ های سیار انجام می شود.

وی همچنین تصریح کرد: دامپزشکی در راستای اجرای رسالت های بهداشتی و پیشگیری خود در بخش مبارزه با بیماری های مشترک انسان و دام و دیگر بیماری های دامی همواره یکی از ارگان هایی بوده که بیشترین حضور را در مناطق روستایی داشته است.

کد مطلب 4224391

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