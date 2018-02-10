فاز اول ساخت بلوار امام رضا(ع) در اقبالیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین روز از دهه مبارک فجر، در مراسمی با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار، علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، داود محمدی و حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، اکبرپور شهردار و جمعی از مسئولان استانی فاز اول بلوار امام رضا(ع) و باز پیرایی خیابان چهارده معصوم با ۴ میلیارد تومان اعتبار به پایان رسید و افتتاح شد.

این خیابان ۱۳۰۰ متر طول دارد و در مدت ۷ ماه اجرا شده است.

همچنین عملیات ساخت فاز دوم اجرای خیابان امام رضا (ع) در اقبالیه توسط استاندار قزوین آغاز شد.

این خیابان به طول ۷۵۰ متر با ۱۵ میلیارد ریال اعتبار در مدت شش ماه توسط شهرداری اقبالیه ساخته می شود.