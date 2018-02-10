  1. استانها
  2. قزوین
۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۸

فاز اول ساخت بلوار امام رضا(ع) در اقبالیه افتتاح شد

فاز اول ساخت بلوار امام رضا(ع) در اقبالیه افتتاح شد

قزوین- در نهمین روز از دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور استاندار قزوین فاز اول خیابان امام رضا(ع) در شهر اقبالیه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین روز از دهه مبارک فجر، در مراسمی با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار، علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، داود محمدی و حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، اکبرپور شهردار و جمعی از مسئولان استانی فاز اول بلوار امام رضا(ع) و باز پیرایی خیابان چهارده معصوم با ۴ میلیارد تومان اعتبار به پایان رسید و افتتاح شد.

این خیابان ۱۳۰۰ متر طول دارد و در مدت ۷  ماه اجرا شده است.

همچنین عملیات ساخت فاز دوم اجرای خیابان امام رضا (ع) در اقبالیه توسط استاندار قزوین آغاز شد.

این خیابان به طول ۷۵۰  متر با ۱۵ میلیارد ریال اعتبار در مدت شش ماه توسط شهرداری اقبالیه ساخته می شود.

کد مطلب 4224403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها