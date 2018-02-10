مسابقات تکواندو خردسالان و نونهالان دورود برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دوره مسابقات تکواندو به مناسبت دهه مبارک فجر با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دورود، رئیس و اعضای هیئت تکواندو شهرستان دورود بین باشگاه های «تختی»، «شهید آسال»، «ایثار»، «خاتم»، «ایران زمین»، «سپاه الیگودرز» و «امید الیگودرز» در رده های سنی خردسالان و نونهالان و با حضور بیش از ۸۰ تکواندوکار در سالن تختی شهرستان الیگودرز برگزار شد.

در بخش خردسالان رده کمربندی زرد، سبز و آبی در وزن ۲۰- کیلوگرم محمد امین اسدپور، در وزن ۲۲- کیلوگرم سیدابوالفضل علوی، در وزن ۲۴- کیلوگرم امیرعلی مشایخی، در وزن ۲۶- کیلوگرم امیرحسین رحیمیان، در وزن ۲۸- کیلوگرم بردیا فولادوند، در وزن ۳۰- کیلوگرم حسین اتابکی، در وزن ۳۲- کیلوگرم محمدمهدی کرنوکر و در وزن ۳۴- کیلوگرم علیرضاحقیقی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در بخش نونهالان رده کمربندی زرد، سبز و آبی و در وزن ۴۱- کیلوگرم محمد مهدی پایاب، در وزن ۴۵- کیلوگرم ایلیا نصیری و محمد خورشیدوند و در وزن ۴۹- کیلوگرم ابوالفضل گرمه ای عنوان نفرات را از آن خود کردند.

در بخش خردسالان رده کمربندی آبی و قرمز و در وزن ۲۴- کیلوگرم ابوالفضل انصاری، در وزن ۲۶- کیلوگرم علی خسروی و در وزن ۳۰- کیلوگرم ستار لشنی برتر شدند.

در بخش نونهالان رده آبی و قرمز و در وزن ۳۳- کیلوگرم امیرمحمدپولادوند و فرهادپازیارف در وزن ۳۷- کیلوگرم امیرحسین حق جو و محمد مهدی قائدرحمتی، در وزن ۴۱- کیلوگرم محمدفلاح زاده، در وزن ۴۵- کیلوگرم علی جلیلوند و پارساکوهی و در وزن ۴۹- کیلوگرم عرشیا یاراحمدی بر سکوی برترین ها ایستادند.

ستار لشنی فنی ترین بازیکن، بردیا فولادوند بازیکن اخلاق ‌و میرحسین خورشیدوند داور نمونه این مسابقات شدند.