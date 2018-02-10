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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۵۲

سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی برگزار می‌شود

سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی برگزار می‌شود

«سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی» با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی ۳۰ بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی» با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان همراه با امتیاز بازآموزی برگزار می شود.

محورهای این سمپوزیوم شامل کاربرد نانوفناوری در  فناوری های سلول های بنیادی، کاربرد نانوفناوری در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی و نیز نانوفناوری در عرصه فناوری های همگرا شامل میکروفلوئیدیک، فناوری On Chip،  فناوری ویرایش ژنی CRISPR و فناوری ارگانوئید است.

در حاشیه این سمپوزیوم، کارگاه تجاری سازی ایده تا پدیده در سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و عرصه فناوری همگرا در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تاریخ ۲۹ بهمن ماه جاری برگزار می شود.

«سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی» با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی ۳۰ بهمن ماه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 4224408

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