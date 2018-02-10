مشکل آب استان قزوین با صرفه جویی حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در مراسم افتتاح درمانگاه شبانه روزی در شهر اقبالیه اظهارداشت: توجه دولت به سلامت مردم در اولویت قرار دارد و با همه تنگناهای مالی در این بخش موفق عمل شده است.

وی افزود: مشارکت بخش خصوصی در ایجاد درمانگاه از کارهای خوبی است که باید تداوم یابد.

مشکل آب استان با صرفه جویی حل می شود

زاهدی با اشاره به مشکلات کم آبی در استان گفت: علبرغم اینکه ۴۲ درصد بارندگی در استان بیشتر شده اما در میانگین درازمدت ۵۲ درصد کاهش داریم و نیازهای ما تامین نشده است.

وی تصریح کرد: با این بارشها نیز آبی به ذخایر زیرزمینی استان اضافه نشده و مشکلات باقی است و باید مردم صرفه جویی کنند و ما نیز پیگیرآبیاری تحت فشار هستیم تا مشکلات کاهش یابد.

وی اضافه کرد: تلاش می کنیم آب شرب و کشاورزی را تامین کنیم و سال اینده مشکل آب نداشته باشیم برای تصفیه خانه شهرها هم باید به یک روش منطقی برسیم.