اکران «به وقت شام» و «سرو زیر آب» در جشنواره فجر اصفهان

پرویز طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروز در هشتمین روز از هشتمین جشنواره فجر در اصفهان از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه فیلم «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در سینما سپاهان اکران می شود و در سانس های ۱۸ و ۳۰ دقیقه فیلم «سوءتفاهم» به نویسندگی و کارگردانی احمدرضا معتمدی به روی پرده می‌رود.

وی افزود: همچنین در سانس‌های ۲۰ و ۳۰ دقیقه و ۲۲ و ۳۰ دقیقه نیز به ترتیب فیلم های «سرو زیرآب» به نویسندگی و کارگردانی محمد علی باشه آهنگر و حامد باشه آهنگر و مغزهای کوچک زنگ زده به کارگردانی هومن سیدی بر روی پرده این سینما می رود.

دو بار اکران مغزهای کوچک زنگ زده در سینما سپاهان و فلسطین

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با بیان اینکه همچنین از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه فیلم مغزهای کوچک زنگ زده در سینما فلسطین نیز اکران می‌شود، ابراز داشت: امروز از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه همچنین شاهد اکران فیلم «عرق سرد» به کارگردانی سهیل بیرقی برای دومین بار در جشنواره فجر اصفهان و در سینما فلسطین هستیم و از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه نیز فیلم «اتاق تاریک» به کارگردانی روح الله حجازی بار دیگر در این سینما اکران می‌شود.

وی تاکید کرد: «به وقت شام» که تعدادی بازیگر ایرانی به همراه جمعی از بازیگران مطرح سوری و لبنانی نیز در آن ایفای نقش می‌کنند، داستان دو خلبان ایران مامور می شوند تا تعدادی از مردم شهر تدمر که در محاصر داعش هستند را با یک هواپیمایی ایلوشین نجات دهند.

طاهری در ارتباط با فیلم سرو زیر آب نیز گفت: در خلاصه داستان این فیلم آمده است که «راز جهانبخش کرامت فاش می‌شود؟ این راز خواب چیستا، ماهرو، گودرز، بهرام، جهانگیر و سرگرد پوشیاس را آشفته خواهد کرد. جهانبخش برای اثبات بی گناهیش و بازگشت آرامش سفربلندی را آغاز می کند؛ سفری که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر می دهد».

فیلم عرق سرد براساس واقعیت ساخته شده است

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به داستان فیلم عرق سرد نیز گفت: این فیلم براساس واقعیت ساخته شده و قصه زندگی افروز اردستانی، بازیکن تیم ملی فوتسال بانوان است که حقش را تضییع می‌کنند و مانع از حضور او در فینال بازی‌های آسیایی می‌شوند.

وی با بیان اینکه باران کوثری در این فیلم نقش افروز اردستانی را بازی می کند، ابراز داشت: این داستان واقعی در فیلم «عرق سرد» بدین شکل ترتیب داده شده است که با گلزنی افروز تیم ملی برای اولین بار به فینال بازی های آسیایی راه پیدا می کند و عازم مالزی می شود اما در فرودگاه وی متوجه ممنوع الخروج بودن خود می﻿شود و داستان﻿هایی رقم می﻿خورد.

طاهری تاکید کرد: اتاق تاریک نیز درباره فرهاد و هاله‌ای است که فصل جدید زندگی خود را آغاز کرده‌اند و این سرآغاز تغییرات دیگری است که آنها را در مواجهه با مسایل جدیدی قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه فیلم «سوءتفاهم» تلفیقی از ژانرهای تریلر روان‌شناختی، کمدی و فلسفی است، ابراز داشت: داستان فیلم سوء تفاهم ماجرای یک گروگان‌گیری است که همه چیز در متن واقعیت پیش می‌رود اما با گذشت زمان این شبهه پیش می‌آید که این حادثه بیشتر شبیه یک «سوء تفاهم» یا توهم است.

معاون هنری اداره کل ارشاد اصفهان در ادامه توضیح داستان این فیلم اضافه کرد: این در حالی است که در متن این توهم هنوز عناصری از واقعیت به چشم می‌آید به نوعی همزمان با گسترش این ابهام، ماجرای گروگان‌گیری نیز به پیش می‌رود.

اکران فیلم های برگزیده جشنواره کودک در بخش «سیمرغ و پروانه ها»

وی با اشاره به ویژه برنامه «سیمرغ و پروانه ها» در هشتمین جشنواره فجر اصفهان تاکید کرد: در این بخش که فیلم های برگزیده جشنواره فیلم های کودک و نوجوان اکران می‌شود در روزهای گذشته فیلم﻿های قهرمانان کوچک، شکلاتی، دنیای کیف ها، دزد و پری ۲ و فیلشاه از جمله فیلم های برگزیده جشنواره فیلم های کودک و نوجوان است که از ساعت ۱۰ صبح در دو سینمای سپاهان و فلسطین اکران شد.