پردیس بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در کارون مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در حاشیه افتتاحیه پروژه های دهه فجر شهرستان کارون در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پردیس خودگردان بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اهواز که قبلا در آبادان بوده، امروز در شهرستان کارون مستقر و ساختمان آن افتتاح شد؛ این پردیس رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی را ارائه می کند.

وی با اشاره به سرمایه گذاری خوب دانشگاه علوم پزشکی با انتقال پردیس به این منطقه گفت: افتتاح این پردیس یکی از کارهای زیرساختی توسعه منابع انسانی در سطح شهرستان کارون است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه این پردیس در مقطع دکترا در سه رشته سطح بالا دارند، تصریح کرد: افتتاح این پردیس در توسعه شهرستان کارون نقش اساسی خواهد داشت و در صورت استمرار در توسعه نیروی انسانی، آموزش و رشد و گسترش فرهنگ آموزش در شهرستان و منطقه هم نقش اساسی خواهد داشت.

شریعتی بیان کرد: طرح های دیگری در شهرستان کارون هم امروز افتتاح و خوشبختانه امروز جشن جمع شدن مدارس کانکسی در کارون را برگزار می کنیم.

وی ادامه داد: بنا را بر گذاشته بودیم که تا پایان سال ۹۷ هیچ مدرسه کانکسی در سطح استان نداشته باشیم و به همین منظور اعتبار لازم را در اختیار سازمان نوسازی قرار دادیم؛ امسال بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان به این سازمان اختصاص دادیم تا مدارس کانکسی را جمع آوری کند.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه اولین منطقه برای برچیدن کلاس های کانکسی غیزانیه با ۴۴ کلاس درس بوده و امروز هم کارون گفت: به تدریج در شهرستان های مختلف کانکس ها جمع آوری می شوند و فقط در حد محدود برای مناطق عشایری و صعب العبور استفاده خواهند شد.

شریعتی تأکید کرد: باید زیرساخت های آموزش را تا حد امکان توسعه داده و اصلاح کنیم و بعد انتظار ارتقای وضعیت آموزش را داشته باشیم؛ در استان خوزستان آموزش و پرورش به عنوان یک پایه اساسی می دانیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه امروز پروژه های مختلفی در حوزه آموزشی، بهداشت و سلامت در شهرستان کارون افتتاح می شود، گفت: قسمتی از شهر به نام روستای ام البنین هم آب شرب نداشتند که امروز آنها نیز از آب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.