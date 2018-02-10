استقلال و آزادی به ملت ایران هویت بخشید

به گزارش خبرنگارمهر، در بیانیه شورای هیئات مذهبی استان کردستان آمده است: زمستانی سرد و تاریک سپری می شد،کوچه ها در غباری از دلهره و اضطراب و سیاهی فرو رفته بود، ابرهای سیاه ظلمت و وحشت بر سر شهر سایه افکنده بود، اما ناگهان دستی از تبار باران به سمت خشکزار بی رمق باریدن گرفت.

آری! آن مرد آمد، مردی که از نگاهش خورشید می درخشید و گرما را به دستان سرد شهر هدیه می داد، همه آمده بودند کوچک و بزرگ، مرد و زن، پیر و جوان.

۱۲ بهمن ۵۷ ساعت ۹:۳۰ دقیقه را نشان می داد که آن مرد از دیار غربت آمد، امام آمد، مثل همیشه آرام و مطمئن و عاقبت در ۲۲ بهمن ۵۷ انقلاب به ثمر نشست، انقلابی که قطره قطره خون شهدا را در خود جای داده بود.

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ دستان پلید استعمارگران و دشمنان از سرزمین پهناور ایران اسلامی کوتاه گردید،استقلال و ازادی دو ارمغان بزرگ انقلاب بودند که به ملت ایران هویت بخشید.

مردم با رهنمودها و هدایت رهبر کبیر انقلاب اسلامی، کشور را به سمت خودکفایی و اجرای عدالت علوی پیش بردند.

شورای هیئات مذهبی استان کردستان ضمن تبریک سی و نهمین سالگرد انقلاب اسلامی، به حضور رهبر انقلاب اسلامی حضرت ایت الله خامنه ای( مدظله العالی)، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و عموم مردم، اعلام می دارد که روز ۲۲ بهمن ماه امسال، همگام و همراه با سایر اقشار ملت با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر با آرمان های امام بزرگوار و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تجدید میثاق نموده و از دشمنان قسم خورده انقلاب بیزاری می جوییم.