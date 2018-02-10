به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و سید موسی خادمی استاندار لرستان با صدور پیام مشترکی از مردم لرستان برای حضور باشکوه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت کردند.

در این پیام آمده است:

دورود خدا بر فجرآفرینانی که انقلاب اسلامی را در عصر رقابت سلطه گری دول شرق و غرب به رهبری بنیان گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) تثبیت کردند و عزت و کرامت انسانی را با جمهوری اسلامی رقم زدند.

خدا را شکر گذاریم بر نعمت ولایت و بصیرت امت که ریشه در پیوند عمیق ملت با ولایت دارند. خدا را شکر که با وجود ناملایمت های داخلی و خارجی از قبیل کودتا، ترور و تحریم؛ ملت با عزمی راسخ که حاصل خون شهدا و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری بوده اقتدار و صلابت انقلاب اسلامی را به دنیا نشان داده است.

انسجام، وحدت و یکپارچگی ملت و مسئولان حافظ نظام و آرمان های انقلاب اسلامی است و دهه فجر یادآور ایثارگری ها و بصیرت افزایی هاست. با تبریک این ایام خجسته و فرارسیدن چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اینجانبان ضمن دعوت از عموم هم استانی های عزیز و غیرتمند؛ حضور شورانگیز شما مردم غیور لرستان را که هم گام با موج خروشان اقیانوس عزت خواهی و استکبار ستیزان ایران اسلامی است ارج می نهیم و با میثاق دوباره خود با امام، شهدا و رهبری، دنیا را مبهوت عظمت، بصیرت و آگاهی خود خواهیم کرد.