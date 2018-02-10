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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۰

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و استاندار پیام مشترکی صادر کردند؛

دعوت از مردم لرستان برای حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن

دعوت از مردم لرستان برای حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن

خرم‌آباد- نماینده ولی‌فقیه در لرستان و استاندار با صدور پیام مشترکی از مردم لرستان برای حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن دعوت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و سید موسی خادمی استاندار لرستان با صدور پیام مشترکی از مردم لرستان برای حضور باشکوه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت کردند.

در این پیام آمده است:

دورود خدا بر فجرآفرینانی که انقلاب اسلامی را در عصر رقابت سلطه گری دول شرق و غرب به رهبری بنیان گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) تثبیت کردند و عزت و کرامت انسانی را با جمهوری اسلامی رقم زدند.

خدا را شکر گذاریم بر نعمت ولایت و بصیرت امت که ریشه در پیوند عمیق ملت با ولایت دارند. خدا را شکر که با وجود ناملایمت های داخلی و خارجی از قبیل کودتا، ترور و تحریم؛ ملت با عزمی راسخ که حاصل خون شهدا و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری بوده اقتدار و صلابت انقلاب اسلامی را به دنیا نشان داده است.

انسجام، وحدت و یکپارچگی ملت و مسئولان حافظ نظام و آرمان های انقلاب اسلامی است و دهه فجر یادآور ایثارگری ها و بصیرت افزایی هاست. با تبریک این ایام خجسته و فرارسیدن چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اینجانبان ضمن دعوت از عموم هم استانی های عزیز و غیرتمند؛ حضور شورانگیز شما مردم غیور لرستان را که هم گام با موج خروشان اقیانوس عزت خواهی و استکبار ستیزان ایران اسلامی است ارج می نهیم و با میثاق دوباره خود با امام، شهدا و رهبری، دنیا را مبهوت عظمت، بصیرت و آگاهی خود خواهیم کرد.

کد مطلب 4224433

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