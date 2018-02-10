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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۴

حزب الاتحاد لبنان:

مقابله با جنگنده های صهیونیست تصمیمی راهبردی است

مقابله با جنگنده های صهیونیست تصمیمی راهبردی است

حزب الاتحاد لبنان با صدور بیانیه ای ضمن تمجید از واکنش ارتش سوریه به جنگنده های متجاوز رژیم صهیونیستی، آنرا تصمیمی راهبردی که مانع از زورگویی های متوالی تل آویو می شود، دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب الاتحاد لبنان از واکنش قهرمانانه سوریه به جنگنده های متجاوز صهیونیست تمجید کرد و آنرا تصمیمی راهبردی که مانع از زورگویی های متوالی رژیم صهیونیستی می شود، دانست.

در بیانیه این حزب آمده است: این سرآغاز مرحله جدیدی از نزاع و کشمکش و نشان دهنده این است که سوریه همواره دژ استوار عربی است. این اقدام سبب می شود که رژیم متجاوز صهیونیستی نتواند به گروههای تروریستی که در راستای اهداف صهیونیستی-آمریکایی به منظور نابودی سوریه و از بین بردن وحدت آن تلاش می کنند، حرکت کنند.

این حزب بیان کرد: در حوادث سوریه نقش صهیونیستها کاملا آشکار است و هدف از آن فراهم کردن امنیت رژیم صهیونیستی و اهداف توسعه طلبانه آن از طریق ضربه زدن به وحدت جوامع عربی است.

حزب الاتحاد اعلام کرد: سامانه دفاع هوایی سوریه، موشک های خود را به سوی ادوات محرک فتنه داخلی نشانه رفت. گروههای تروریستی به دنبال تغییر هویت و از بین بردن وحدت سوریه هستند.

در بیانیه این حزب ضمن تبریک به این تصمیم سیاسی جسورانه ضد جنگنده های رژیم صهیونیستی و ممانعت از اجرای اهداف خصمانه آنها؛ بیان شده است که این مرحله مهمی در روند جنگ با رژیم صهیونیستی محسوب می شود.

حزب الاتحاد بیان کرد: این نشان داد که سوریه هنوز موقعیت بازدارندگی خود را حفظ کرده است و گروههای افراطی هرگز نخواهند توانست که بر سوریه دست اندازی کنند.

کد مطلب 4224435

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