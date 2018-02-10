مقابله با جنگنده های صهیونیست تصمیمی راهبردی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب الاتحاد لبنان از واکنش قهرمانانه سوریه به جنگنده های متجاوز صهیونیست تمجید کرد و آنرا تصمیمی راهبردی که مانع از زورگویی های متوالی رژیم صهیونیستی می شود، دانست.

در بیانیه این حزب آمده است: این سرآغاز مرحله جدیدی از نزاع و کشمکش و نشان دهنده این است که سوریه همواره دژ استوار عربی است. این اقدام سبب می شود که رژیم متجاوز صهیونیستی نتواند به گروههای تروریستی که در راستای اهداف صهیونیستی-آمریکایی به منظور نابودی سوریه و از بین بردن وحدت آن تلاش می کنند، حرکت کنند.

این حزب بیان کرد: در حوادث سوریه نقش صهیونیستها کاملا آشکار است و هدف از آن فراهم کردن امنیت رژیم صهیونیستی و اهداف توسعه طلبانه آن از طریق ضربه زدن به وحدت جوامع عربی است.

حزب الاتحاد اعلام کرد: سامانه دفاع هوایی سوریه، موشک های خود را به سوی ادوات محرک فتنه داخلی نشانه رفت. گروههای تروریستی به دنبال تغییر هویت و از بین بردن وحدت سوریه هستند.

در بیانیه این حزب ضمن تبریک به این تصمیم سیاسی جسورانه ضد جنگنده های رژیم صهیونیستی و ممانعت از اجرای اهداف خصمانه آنها؛ بیان شده است که این مرحله مهمی در روند جنگ با رژیم صهیونیستی محسوب می شود.

حزب الاتحاد بیان کرد: این نشان داد که سوریه هنوز موقعیت بازدارندگی خود را حفظ کرده است و گروههای افراطی هرگز نخواهند توانست که بر سوریه دست اندازی کنند.