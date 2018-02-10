طرح پایلوت پروژه اصلاح شیوه آبیاری نخیلات آبپخش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه اصلاح شیوه آبیاری نخیلات(پایلوت ۱۷۰ هکتاری) طرح تحول کشاورزی شهرستان دشتستان در آئینی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، استاندار بوشهر و تعدادی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

این طرح در اراضی روستای چهاربرج بخش آبپخش با کارفرمایی سازمان جهاد کشاورزی و اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

این طرح توسط سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اجرا شده و هدف از اجرای این طرح افزایش راندمان آبیاری و افزایش کارایی مصرف آب کشاورزی است.

از نتایح این طرح می‌توان به افزایش راندمان آبیاری از ۳۵ درصد سنتی به ۹۵ درصد شیوه مدرن و صرفه‌جویی در هر هکتار به میزان پنج هزار مترمکعب در سال اشاره کرد.

طرح پایلوت پروژه اصلاح شیوه آبیاری نخیلات با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال اجرایی شده است که نوع اعتبار آن ملی - استانی است و تعداد ۱۱۷ نفر از باغداران در این پروژه مشارکت دارند.