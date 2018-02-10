ساختمان اداری امور مالیاتی شهرستان بروجرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه ساختمان اداری امور مالیاتی بروجرد با حضور استاندار لرستان، مدیرکل امور مالیاتی استان لرستان، فرماندار بروجرد، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی و ... افتتاح شد.

محمدرضا محمدی مدیر کل امور مالیاتی لرستانی در حاشیه افتتاح این ساختمان گفت: ساختمان اداره امور مالیاتی بروجرد در دو طبقه احداث شده است.

وی با اشاره به تجهیز این ساختمان در قالب طرح جامع امور مالیاتی بیان داشت: اعتبار هزینه شده برای این پروژه سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

مدیر کل امور مالیاتی لرستانی خاطرنشان کرد: این ساختمان در مساحت هزار و ۸۲۰ متر مربع احداث شده است.