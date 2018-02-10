به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طهماسبی ظهر شنبه در آیین افتتاح طرح اصلاح شیوه آبیاری نخیلات طرح پایلوت ۱۷۰ هکتاری آبپخش اظهار داشت: میزان نزولات آسمانی در سال جاری بسیار کم بوده و نسبت به میانگین ۴۷سال گذشته این میزان کم بارشی بی سابقه است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خشکسالی‌های اخیر بیان داشت: با توجه به خشکسالی‌های اخیر، اصلاح روش‌های آبیاری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و باید به سمت کاهش مصرف آب در زمینه کشاورزی گام برداریم.

طهماسبی تصریح کرد: اصلاح روش‌های آبیاری باعث افزایش بهره وری آب و تولید محصول می شود.

وی با اشاره به رشد صادرات خرما در سال جاری بیان داشت: تا آخر دی ماه امسال ۱۷۱ هزار و ۲۶۷ تن صادرات خرما داشتیم که به نسبت سال گذشته که این میزان ۱۳۹ هزار و ۳۴۶تن بود ۲۲ درصد رشد صادرات را نشان می دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تولید سالیانه خرما در جهان هفت میلیون تن و در ایران حدود یک میلیون تن است.

وی افزود: میانگین تولید خرما در هر هکتار پنج تن است که می‌توان با استفاده از روش‌های نوین کشاورزی و آبیاری این میزان را افزایش داد و یکی از کشاورزان نمونه کشور توانست با اجرای روش‌های نوین کشاورزی ۳۵ تن خرما در هکتار برداشت کند.