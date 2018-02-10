صدور روادید الکترونیکی در فرودگاه امام(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما؛ بر اساس این اقدام برچسب روادید که پیش از این در گذرنامه مسافران خارجی الصاق می شد حذف و اطلاعات روادید بصورت سیستمی در گیت گذرنامه پلیس خوانده می شود. به این ترتیب با حذف برچسب های فیزیکی، صدور روادید الکترونیکی موجب سهولت مراجعات و کاهش قابل توجه زمان مسافران ورودی خواهد شد.

بر اساس این گزارش؛ هم اکنون روزانه ۱۲۰۰ روادید در فرودگاه امام خمینی صادر و با این اقدام پیش بینی می شود این میزان تا ۳ برابر افزایش یابد.

شهرام آدم نژاد، مدیرعامل شهرفرودگاهی امام خمینی گفت: این فرودگاه باید پیشران در هوشمندسازی همه تقاضاها و خدمات مورد نیاز مسافران باشد و صدور روادید الکترونیکی گام نخست این مهم است. برای تحقق فرودگاه الکترونیک در حال برنامه ریزی و فعالیت هستیم و مجموعه فناوری اطلاعات شهر فرودگاهی امام خمینی ماموریت ویژه ای دارد. نخستین گام در خدمات الکترونیک فرودگاه همین صدور روادید الکترونیکی است که شرکت فرودگاهی برای تسهیل امور مسافران خارجی زیر ساخت و محل مناسب را اختصاص داده است.

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی تصریح کرد: علاوه بر ارتقا پرتال فرودگاه و طراحی اپلیکیشن تلفن همراه همچنین تابلوی اطلاعات سفر،امکانات پارکینگ و دیگر مجموعه های خدماتی متعدد ترمینال در اولویت خدمات الکترونیکی قرار دارد

پلیس و وزارت خارجه­ ­در یک هم اندیشی مشترک،​­ ­از امروز­ بر حذف برچسب­­­ روادید در فرود گاه­­ امام خمینی­ اقدام کردند­ که این تصمیم،​ ­موجب بالا رفتن سرعت و دقت ورود مسافران به کشور خواهد شد.