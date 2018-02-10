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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۷

فرماندار مهدی‌شهر:

۵۰پروژه مهدی‌شهر افتتاح شد/ اختصاص ۱۰میلیارد تومان اعتبار

۵۰پروژه مهدی‌شهر افتتاح شد/ اختصاص ۱۰میلیارد تومان اعتبار

مهدیشهر - فرماندار مهدی‌شهر بابیان اینکه ۵۰ طرح عمرانی و اقتصادی این شهرستان به بهره‌برداری رسید، گفت: برای ساخت و تکمیل این طرح‌ها ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ارگی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه ۵۰ پروژه شهرستان مهدی‌شهر با حضور استاندار سمنان و مسئولانی استانی و شهرستانی در مهدی‌شهر، ضمن بیان اینکه ۱۰ میلیارد تومان برای افتتاح ۵۰ پروژه هزینه شده است، تأکید کرد: این طرح‌ها بیش از ۹۰ شغل ایجاد کرده است.

وی بابیان اینکه در افتتاح این طرح‌ها، ظرفیت‌های ویژه مهدی‌شهر نیز دیده‌شده‌اند، افزود: یکی از ظرفیت‌های خوب منطقه دامداری است چراکه ۵۵ درصد از دام و همچنین ۳۵درصد عشایر کل استان با ۲۲ ایل در این شهرستان ساکن هستند که ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه اقتصادی هستند.

گردشگری ویژگی بارز مهدیشهر

فرماندار مهدی‌شهر گردشگری را دومین ویژگی بارز این شهرستان دانست و تأکید کرد: مهدیشعر رتبه نخست بومگردی در استان سمنان را دارد و خوشبختانه توانسته با رشد ۳۰۰درصدی اعتبارات در حوزه جذب گردشگر اقدامات خوبی را فراهم کند از سوی دیگر باید دانست که یکی از ۱۴ شهر نمونه گردشگری کشور در این شهرستان واقع است.

ارگی بابیان اینکه کشاورزی سومین ویژگی بارز توسعه اقتصادی در مهدی‌شهر محسوب می شود، تأکید کرد: بزرگ‌ترین باغ گردوی جهان در شهمیرزاد واقع است که این امر باعث می‌شود سالانه هزاران گردشگر به این شهرستان مسافرت کنند و نام مهدی‌شهر را در رتبه چهارمین شهر گردشگری کشور مطرح سایند.

وی در دیگر بخش سخنان خود، مهدیشهر را ظرفیتی برای توسعه استان سمنان دانست و تاکید کرد: در کنار این اقدامات ایجاد پل یند برای ارتباط کویر و دریا در بین استان های سمنان و مازندران در زمره طرح هایی است که می تواند توسعه اقتصادی منطقه را متحول کند.

کد مطلب 4224473

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