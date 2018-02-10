قاسمی: ادعای دخالت ایران در سرنگونی جنگنده صهیونیستی مضحک است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعاها و سخن پراکنی‌های مقامات رژیم صهیونیستی در خصوص تجاوز چندین باره جنگنده‌های آن رژیم به خاک سوریه و سرنگونی یک فروند از آنها توسط پدافند هوایی ارتش سوریه اظهار داشت: دولت و ارتش سوریه به عنوان یک کشور مستقل حق دفاع مشروع از تمامیت ارضی و مقابله با هر نوع تجاوز خارجی را داراست و رژیم صهیونیستی نمی‌تواند با فرافکنی و دروغ پردازی‌های همیشگی که همزاد این رژیم نامشروع است، بر تجاوزات و جنایات خود علیه ملت‌های مسلمان منطقه سرپوش بگذارد.

قاسمی تصریح کرد: ادعای پرواز پهپاد ایرانی و نیز دخالت ایران در سرنگونی جنگنده متجاوز صهیونیستی مضحک‌تر از آن است که بدان پرداخته شود؛ چرا که جمهوری اسلامی ایران اساسا حضوری مستشاری در سوریه آن هم به درخواست دولت مشروع و قانونی آن کشور دارد.