رای انضباطی بازی استقلال - پارس جنوبی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای محرومیت برخی تخلفات صورت گرفته در رقابت های مختلف فوتبال ایران را صادر کرد.

لیگ برتر فوتبال

سپاهان ۴۰ میلیون تومان جریمه شد

دیدار تیم های فولاد مبارکه سپاهان و فولاد خوزستان برگزار و از سوی تماشاگران تیم فولاد مبارکه سپاهان تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور مسابقه رخ داد. این تیم به پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.(این رای قابل تجدید نظر است)همچنین به باشگاه فولاد مبارکه سپاهان تذکر داده می شود که در صورت تکرار رفتار تماشاگران این تیم، تنبیهات شدیدتری اعمال می شود.

جریمه ۳۰ میلیون تومانی برای مشکی پوشان و استقلال خوزستان

مسابقه تیم های مشکی پوشان و تراکتورسازی تبریز برگزار و از سوی تماشاگران تیم مشکی پوشان تخلفانی مبنی بر فحاشی به داور رخ داد. این تیم به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. (این رای قابل تجدید نظر است) گفتنی است، محمد رجب زاده، مربی تیم مشکی پوشان نیز به دلیل اعتراض مکرر به داور از بازی اخراج شد که وی با تذکر کتبی کمیته انضباطی رو به رو شد.

تیم استقلال خوزستان به دلیل فحاشی تماشاگرانش در دیدار برابر تیم ذوب آهن به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.(این رای قابل تجدید نظر است)همچنین به باشگاه استقلال خوزستان تذکر داده می شود که در صورت تکرار رفتار تماشاگران این تیم، تنبیهات شدیدتری اعمال می شود.

جریمه تارتار برای بیرون کشیدن پارس در بازی با استقلال

مهدی تارتار، سرمربی تیم پارس جنوبی جم به دلیل رفتار غیر ورزشی مبنی بر بیرون کشیدن تیم از زمین بازی در دیدار تیمش برابر استقلال تهران ، به توبیخ کتبی و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. (این رای قطعی است) همچنین عبدالرحیم خطیب، مدیر تیم پارس جنوبی جم نیز به دلیل رفتار غیر ورزشی مبنی بر بیرون کشیدن تیم از زمین بازی، به توبیخ کتبی و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. (این رای قطعی است)

لیگ برتر فوتسال

محرومیت سه جلسه ای مربی تیم شهروند بعد از اتمام لیگ برتر!

دیدار دو تیم شهروند ساری و فرش آراء مشهد برگزار شد. جمشید بخشی، مربی تیم شهروند ساری به دلیل اعتراض به داوری و ورود به زمین مسابقه و رفتار زننده با داور که منجر به اخراجش شد، به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.(این رای قابل تجدید نظر است) رامین طالبی، مربی تیم شهروند ساری نیز به دلیل اعتراض به داوری و ورود به زمین مسابقه و رفتار زننده با داورکه منجر به اخراجش شد به توبیخ کتبی محکوم شد. (این رای قطعی است)

لیگ دسته اول

محرومیت علی لطیفی و جریمه اکسین

در دیدار تیم های اکسین البرز و شهرداری از سوی امین فلاحت زاده، مربی تیم اکسین البرز تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر مسئولانه و غیر ورزشی که منجر به اخراج وی شد، به توبیخ کتبی محکوم شد. (این رای قطعی است).

علی لطیفی، سرمربی تیم اکسین البرز به خاطر حرکت غیر ورزشی بعد از گل تیم خودی که سبب تحریک تیم مقابل شد، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. (این رای قطعی است).

تیم های اکسین البرز و شهرداری البرز به دلیل درگیری لیدرهای تیم بعد از پایان مسابقه، هر کدام جداگانه به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. (این رای قطعی است).