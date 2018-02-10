جهانیان معجزه مردمی ملت ایران را در ۲۲ بهمن خواهند دید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمود محمدی عراقی، پیش از ظهر امروز شنبه در نشست دانشگاهیان که با موضوع تبیین و تحلیل دستاوردهای انقلاب اسلامی، در دانشگاه رازی برگزار شد، اظهار داشت: متأسفانه دستهایی در کار است که سیاه نمایی می‌کنند و روح یأس و ناامیدی را به جامعه تزریق می‌کنند.

آیت الله محمدی عراقی در ادامه به گوشه‌ای از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: در زمان پیروزی انقلاب، ۱۷۰ هزار دانشجو داشتیم که اکثرا در آمریکا تحصیل می‌کردند اما امروز چهار و نیم میلیون نفر دانشجو داریم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران امروز رتبه شانزدهم را در تولید علم در سطح دنیا دارد و امروز روند اعزام دانشجویان به دانشگاه های خارج از کشور، تقلیل یافته است.

وی با بیان اینکه در آغاز انقلاب ۵۶۰۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه های کشور داشتیم، افزود: امروز ۹۰ هزار عضو هیئت علمی در کشور دادیم، تعداد مقالات علمی ما از ۴۶۰ مقاله در اوایل انقلاب، اکنون به ۴۸ هزار مقاله پژوهشی رسیده است.

آیت الله محمدی عراقی با اشاره به دیگر توفیقات و دستاوردهای ارزشمند نظام، گفت: در اوایل انقلاب، ایران در کنار چند کشور به طور کل ۴ صدم درصد از تولیدات علمی جهان را داشت اما امروز جمهوری اسلامی ایران به تنهایی یک و هفت دهم از تولیدات علمی جهان را به خود اختصاص داده است.

وی تعداد محققان و پژوهشگران تمام وقت در سال ۷۵ را ۷۱۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد در سال ۸۹ به ۵۰ هزار و ۵۰۰ نفر رسید، تعداد محققان پاره وقت نیز از ۸۳۴۷ نفر در سال ۷۵ به ۹۲ هزار و ۱۹۵ نفر در سال ۸۹ رسید.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از جمعیت پیش از انقلاب به ویژه زنان روستایی بی سواد بودند، افزود: امروز بیش از ۹۰ درصد جمعیت با سواد هستند، در حوزه بهداشت نیز توفیقات بسیار زیادی داریم و بسیاری از پزشکان ما مازاد هستند و در حرفه خود خود خدمت نمی‌کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعلام اینکه امروز ۷۰ هزار دانشجوی پزشکی در ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور مشغول تحصیل هستند، افزود: امروز رتبه خوبی در برخورداری از دانشمندان تراز اول منطقه و دنیا داریم.

وی با اشاره به تحریم‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب تاکنون، گفت: برخی از رشته‌های تاپ را به روی دانشجویان ما بسته اند و اجازه نمی‌دهند «ایرانی» در رشته‌های خاصی که کاربرد نظامی دارد، تحصیل کند و در موضوع هسته ای کار دشمن به جایی رسید که از روی عجز و ناتوانی، به ترور دانشمندان هسته‌ای ما روی آورد.

آیت الله محمدی عراقی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز رتبه اول منطقه را در پیوند اعضا دارد، بیان کرد: ایران اسلامی امروز رتبه دوم را در تولید علم سلول های بنیادی به ویژه سلول‌های بنیادی خونساز دارد و جوانان ما باید به خود ببالند.

وی در ادامه به زلزله اخیر استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: بیش از ۱۹۰۰ روستا در زلزله ۷.۳ ریشتری ویران شدند و دچار خسارت شدند و این زلزله، وسیعترین زلزله ایران از نظر جغرافیایی بود اما اکنون حجم عظیمی از روستاها تبدیل به کارگاه سازندگی شده است و در خانه‌های جدید در حال احداث است و دنیا اگر انصاف داشته باشد باید این توفیقات را ببیند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه دشمن با برنامه ریزی به دنبال گسست بین نسلی و تغییر سبک زندگی در جامعه ما است، گفت: هزاران اتاق فکر آمریکا به دنبال تحقق این هدف شوم و سست کردن بنیان خانواده است.

وی بیان کرد: معتقدم که ما در هیچ زمینه ای دچار بحران نیستیم اما رشد آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد، ایدز و... نگران کننده است و در بحث عدالت اجتماعی نیز به عزم ملی و فرهنگ سازی نیاز داریم.

آیت الله محمدی عراقی نقطه قوت انقلاب اسلامی ایران را اتحاد مردم دانست و گفت: ملت متحد ایران اسلامی در ۲۲ بهمن، معجزه مردمی در خیابان‌ها خلق خواهند کرد.