به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی‌فقیه و سید شهاب الدین چاووشی استاندار سمنان طی پیامی مشترک از مردم هشیار استان سمنان برای بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی دعوت کردند تا با حضور خودپاسخ قاطع بر یاوه‌گویان ضدانقلابی دهند که همچنان پای ارزش‌های خود ایستاده ایم.

در بخشی از این پیام می‌خوانیم: شمـیم شادی‌آفرین و خاطرات مهرآورِ بهمن ۵۷ در فضـای دل‌ها به زیبایی موج می‌زند و در چهلمین سالگردِ انقلابِ رستگاری بخشِ ملت، همچنان سرزمین قدسی ما، بانام و یاد خمینی بزرگ «رضوان الله تعالی علیه» و تحت رهبری حکیم فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای «دامت برکاته» سرشار از شوق شکفتن و سربلند از احساس عزت و استقلال است؛ اکنون در آستانه این ایام آسمانی و به‌منظور استمرار صراط شهیدان عالی‌مقام، جشن پیروزی‌مان را در بهمن ۹۶، آوردگاهی عظیم از حماسه حضور و مقاومتی خواهیم کرد که بشارتِ رهایی برای مستضعفان و طوفانِ خروشان برای مستکبران عالم باشد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: با استعانت از قادر متعال و با التجاء به اهل‌بیت عصمت و طهارت «صلوات الله علیهم اجمعین» و با مجاهدتی از جنس ایمان و آگاهی در نگاهبانی و حراست از این نهضت الهی تا انقلاب جهانیِ ولی موعودِ خداوند، حضرت بقیه الله الاعظم «عج» از هر تلاشی دریغ نخواهیم کرد و به یاری خدای بزرگ این بیداری تا ظهورِ منجیِ محتوم خداوند ادامه خواهد داشت.

در این پیام آمده است: باری در هاله‌ای از شور و شادمانی و در ستبری از تعلقِ وجود به این دیارِ عارفان و با عشق به آرمان‌های رفیع ایران و ایرانیانِ سرافراز، سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را به مردم بصیر و شریف استان سمنان تبریک و شادباش عرض می‌کنیم و ضمن انتظار و دعوت به حضور یکپارچه در راهپیمایی ۲۲ بهمن، امید داریم تا شاهد خلق یک حماسه شکوهمندِ دیگری از دلدادگی و دل‌بستگی مردم به انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با ولایت‌فقیه و حمایت از دولت حکمت مدار و امیدآفرین باشیم تا این یوم‌الله مشت محکم دیگری بر دهان استعمار و چراغِ روشن‌تری برای آزادگان گیتی باشد.