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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی؛

بهره برداری از ۲ طرح خدماتی و عمرانی در شهرستان آبادان آغاز شد

بهره برداری از ۲ طرح خدماتی و عمرانی در شهرستان آبادان آغاز شد

آبادان - به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی کار بهره برداری و آغاز دو پروژه خدماتی عمرانی در آبادان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و با حضور جمعی از مسئولان عملیات بهسازی و نوسازی معابر فاز چهارم امیرآباد اغاز شد. این پروژه با هزینه کرد ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار، ۲۱ ماه دیگر به اتمام می رسد.

انجام ۱۸ کیلومتر زیرسازی و آسفالت،۵۰ کیلومتر جدول کشی، پنج کیلومتر پیاده روسازی و ۷.۵ کیلومتر روشنایی از بخشهای مختلف قابل اجرا در این طرح است. 

بهره برداری از پروژه گازرسانی در ۹ روستای آبادان 

امروز همچنین پروژه گازرسانی به ۹ روستای آبادان با صرف اعتبار سه میلیارد و ۱۳۶ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

صیداویه، خضرنبی، طره بخاخ، تنگه های ۱، ۲ و ۳، ابوشانک، مغیطیه و مدن روستاهایی هستند که از نعمت گازکشی بهره مند شدند.

در راستای اجرای طرح گازرسانی به ۹ روستای یاد شده، ۳۶ هزار متر شبکه گذاری و واگذاری ۲۳ هزار و ۵۰۰ انشعاب انجام و به این ترتیب سه هزار و  ۷۰۰ خانوار روستایی از نعمت گاز بهرمند شدند.


 

کد مطلب 4224491

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