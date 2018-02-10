دستگیری سارقان با ۷ فقره سرقت در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ ابراهیم عرب‌زاده اظهار داشت: در پی افزایش وقوع سرقت در شهر چغادک، ماموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و پلیسی رسیدگی به موضوع را آغاز کردند.

سرهنگ عرب‌زاده بیان کرد: ماموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی و بازبینی دوربین‌های مداربسته و اظهارات مالباختگان، دو نفر سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

وی عنوان داشت: متهمان در مواجهه با دلایل و مستندات ارائه شده به هفت فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ عرب‌زاده بیان کرد: در همین ارتباط متهمان پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.